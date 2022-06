1 Ilary, Nicola e Vladimir vincitori di questa edizione

È giunta al termine anche la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality, per il secondo anno consecutivo, ha visto al timone di conduzione Ilary Blasi ed è stato un vero e proprio successo. Con sé in questa avventura la conduttrice ha lavorato accanto agli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre l’inviato in Honduras è stato Alvin (il quale è tornato a ricoprire questo ruolo dopo qualche tempo).

Nel corso di questa stagione de L’Isola dei Famosi, semmai fosse necessario, Ilary Blasi ha dimostrato di essere un’ottima padrona di casa. Sempre con la battuta pronta, divertente nello stuzzicare colleghi e naufraghi e spesso autoironica. Durante queste quindici settimane di reality Ilary ci ha regalato diverti momenti davvero tutti da ridere da sola o grazie alla complicità dei due opinionisti.

E forse è stata proprio questa la ricetta del successo di questa Isola dei Famosi. Ed è forse anche per questo che in tanti incoronano Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria come i veri vincitori di questa edizione. Senza nulla togliere a Nicolas Vaporidis ovviamente, che ha trionfato con una percentuale altissima. Il terzetto ha conquistato il pubblico del web, che ne chiede il ritorno in TV quanto prima. E chissà che Alfonso Signorini per il suo GF Vip non possa strizzare l’occhio proprio a Nicola e Vladimir, i quali hanno dimostrato di saper coesistere insieme. Hanno formato un duo di opinionisti davvero molto interessante.

Anche il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi quest’oggi a Morning News, programma di Simona Branchetti, ha dato ampio merito ai tre. Il lavoro svolto da Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria è stato apprezzato. Secondo il suo giudizio, come quello di molti, infatti la conduttrice e i due opinionisti hanno portato sul piccolo schermo un nuovo modo di fare reality. Una strategia che funziona, diverte e convince l’opinione pubblica.

Il futuro del programma continua a essere in dubbio a Mediaset, ma i fan del programma sperano di poter rivedere insieme, ancora una volta, Ilary Blasi insieme a Nicola Savino e Vladimir Luxuria! E voi che ne pensate? Nel mentre possiamo dirvi che la finale de L’Isola dei Famosi ieri è stata un vero e proprio successo…