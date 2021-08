Italfarmacia: basta aspettare, combattiamo l’adipe da subito

Per combattere adipe e cellulite in eccesso, ecco il protocollo chetogenico con Amin 21 K di Italfarmacia: tutto sul metodo

Quante volte avete cercato di eli minare cellulite senza riuscirci! Massaggi, creme, trattamenti, promesse tante, risultati pochi, ma esiste un metodo efficace.



La cellulite . nel linguaggio medico chiamata lipodistrofia ginoide o panniculopatia edemato-fibro-sclerotica – colpisce moltissime donne. Non è solo un inestetismo particolarmente sgradevole, ma può essere considerata una vera patologia, caratterizzata da un’alterazione degli adipociti (cellule adipose) e del microcircolo, con formazione di nuove fibre di collagene, incremento di acido ialuronico e conseguente richiamo di acqua.

Il ristagno di liquidi a sua volta comprime le strutture presenti e i vasi sanguigni, ostacolando ulteriormente la microcircolazione locale e gli scambi metabolici.

Le fibre di collagene tendono a divenire più spesse e a moltiplicarsi in modo non omogeneo, andando a incapsulare gli adipociti degenerati, fino a formare dei noduli con gli effetti che ben conosciamo.

Come risolvere il problema cellulite

Se vogliamo risolvere un problema, dobbiamo capire quali sono le cause.

Ci sono fattori predisponenti sui quali non possiamo intervenire. Tra questi, l’etnia, il sesso, il biotipo, la familiarità. Ma anche le terapie ormonali e gli estrogeni possono favorire la ritenzione idrica e il deposito di cellule adipose in particolari zone, come glutei e cosce.

Ci sono poi fattori che dipendono dai nostri comportamenti: vita sedentaria, alcool, fumo e diete ricche di grassi e carboidrati.

Spesso la nostra alimentazione contribuisce alla formazione dei radicali liberi. Questo perché assumiamo cibi con additivi chimici ad alto contenuto di grassi saturi (burro, formaggi grassi, insaccati…) e carboidrati semplici, che aumentano lo stato di infiammazione e diminuiscono la produzione dell’ormone della crescita (nemico del grasso).

Molto può essere fatto come prevenzione, ma come affrontare sovrappeso e cellulite una volta che si sono instaurati?

Un efficace aiuto ci viene dalla Liposuzione Alimentare, il trattamento chetogenico con Amin 21 K, l’integratore appositamente formulato affinché nel nostro organismo si sviluppi il processo della chetosi. Questa consiste nell’alimentare il corpo utilizzando le riserve di grasso in eccesso.

In cosa consiste la Liposuzione Alimentare

Il protocollo chetogenetico è semplice da seguire, efficace, veloce e sicuro. Ma necessita delle indicazioni di un medico-nutrizionista, perché gli apporti proteici devono essere calibrati sulle esigenze della paziente.

La Liposuzione Alimentare risulta veramente efficace nel combattere la cellulite, e garantisce un reale dimagrimento cioè perdita di massa grassa e non semplicemente di peso, mantenendo la massa magra.

Ciò determinerà un’importante diminuzione del volume della paziente, che giorno dopo giorno si vedrà decisamente più “sgonfia” e tonica.

Un ottimo coadiuvante del trattamento è Drenanten, una risposta naturale e particolarmente efficace contro la ritenzione idrica.

È un integratore di estratti vegetali con cromo, che promuove i processi fisiologici di eliminazione dei liquidi accumulati nei tessuti e coadiuva gli effetti delle diete ipocaloriche. Favorisce l’eliminazione dei ristagni di tossine, agisce miratamente sugli edemi di origine linfatica.

Il cromo è un oligoelemento molto importante che regola i livelli di insulina, un ormone che influenza il controllo dei grassi e del glucosio. Quindi, indirettamente, il cromo interviene nella riduzione dell’insulino-resistenza, e di conseguenza della glicemia e del colesterolo.

In Drenanten troviamo anche Orthosiphon ed Equiseto, con proprietà diuretiche e antinfiammatorie. Essi contrastano la cellulite ma anche le cistiti di origine flogistica.

L’Equiseto è ricco di sali minerali, utile per rinforzare ossa, unghie e capelli, mentre Urtica Dioica ha proprietà depurative, diuretiche, antinfiammatorie e digestive.

Il Biancospino è un’erba medicale ricca di flavonoidi che contribuiscono a migliorare il microcircolo e il ritorno venoso. Il Cardio Mariano ha azione antiossidante, depurativa e protettiva epatica. La Fucoxantina, derivata dall’alga Undaria Pinnatifida, è ricca di vitamine del gruppo B e C, Magnesio, Ferro. Disintossicante per il fegato, favorisce l’attività termogenetica contribuendo al consumo di grassi dell’organismo.

