Beautyzon: tutti i segreti per conservare l’abbronzatura

Come mantenere al meglio il look della tintarella: ecco i prodotti Beautyzon che aiutano a conservare l'abbronzatura da spiaggia

Cosa serve per mantenere la tintarella

Abbiamo già parlato di cosmetici solari che hanno come obiettivo quello di contenere i danni dovuti all’esposizione al sole senza però inibire i nostri meccanismi di difesa della pelle. Abbiamo anche evidenziato l’importanza di utilizzare prodotti che permettano di contrastare la disidratazione della pelle, che è una condizione costante che si manifesta durante l’esposizione al sole.

Accanto a prodotti idratanti è sempre raccomandato l’utilizzo di formulazioni che abbiano finalità ad impatto decongestionante ed emolliente immediato per “sostenere” l’equilibrio idrolipidico della nostra cute.

Le strategie per il mantenimento dell’abbronzatura devono comprendere prodotti che favoriscano il rinnovamento cellulare, che preservino la tintarella in maniera naturale e che siano particolarmente restitutivi e delicati.

I prodotti giusti

1) Jax Wax – Orchidea Bianca – 500g € 20,00

La resina epilatoria australiana in morbide microsfere, studiata per la rimozione dei peli in maniera delicatissima senza aderire alla pelle. Facile da usare, non prevede l’uso di strisce. Formidabile sulle zone delicate e in caso di follicoliti. Da provare a casa.

2) Image Skin Care Face & Body Bronzer 113g –€40,00

Autoabbronzante viso e corpo, a base di eritrulosio, uno zucchero pigmentante che consente di avere un colorito omogeneo e naturale più duraturo. Facile da stendere, non macchia, ricco di agenti idratanti e antiossidanti. Un vero e proprio trattamento per la pelle di tutto il corpo. Mai più senza.

3) Cuccio – Sali esfolianti al latte & miele – 237g – € 25,00

Una combinazione perfetta di sali marini esfolianti e di preziosi oli vegetali nutrienti e antiossidanti per esfoliare la pelle e per rivelare un incarnato più luminoso e tonico.

Il rinnovamento degli strati superficiali dell’epidermide è fondamentale per conservare l’abbronzatura più a lungo. Esfoliatevi almeno un paio di volte a settimana con questo prodotto dalla fragranza spettacolare!

Dal viso alle unghie

4) Hydropeptide Hydraflora Essenza riequilibrante viso – 118ml – € 69,00

Una texture leggera da applicare dopo la detersione per contenere la perdita trans epidermica dell’acqua e per rilasciare preziosi probiotici e prebiotici in grado di riequilibrare il microbiota cutaneo, determinante per il benessere della pelle. Un vero e proprio concentrato di principi attivi per minimizzare i pori e distendere segni e rughe.

5) Emani mineral make up – Terra abbronzante Dual Copacabana – 12g € 44,00

Effetto pelle dorata e baciata dal sole. Spettacolare per uniformare l’incarnato e per valorizzare i tratti del viso con

la tecnica del contouring. Paraben free – Vegan – Talc Free – Ricca di estratti vegetali per protezione e confort totale della pelle. Sempre in borsa.

6) Barielle – Crema rinforzante per unghie fragili – 42ml – € 10,00

Biotina, vitamina E, calcio pantotenato ed un pool di estratti botanici per questa formulazione in crema ultra efficace in caso di unghie sottili, che si spezzano o segnate. Massaggiare tutte le sere su unghie e cuticole.

a cura di Barbara Ferraro

