1 Gli Azzurri da bambini

L’Italia ci ha fatti sognare in quest’ultimo mese e ha portato a casa, dopo ben 53 anni, il trofeo di Campioni d’Europa. I ragazzi guidati da Roberto Mancini hanno conquistato tutti.

Qualcuno di voi si starà chiedendo sicuramente com’erano gli Azzurri da bambini. Ebbene siamo riusciti a recuperare alcune immagini dei giocatori (non tutti purtroppo) quando avevano qualche anno in meno e mai avrebbero immaginato di raggiungere un traguardo come questo.

Apriamo questa gallery con il portiere della Nazionale, Gigio Donnarumma…

Italia: ecco com’era Gigio Donnarumma

Già da bambino Gigio Donnarumma aveva dimostrato di saperci fare tra i pali e ha inseguito il sogno di poter indossare la maglia del Milan, suo club del cuore.

È considerato l’erede di Gianluigi Buffon e la consacrazione sembra essere arrivata proprio grazie alla vittoria dell’Europeo. La strada è ancora lunga, ma Gigio sembra essere determinato e le sue parate lo dimostrano!

Donnarumma, che fino ad oggi ha giocato nel Milan, ora è pronto per intraprendere una nuova avventura al PSG, stando alle voci di mercato. Continua…