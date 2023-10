Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Ottobre 2023

Ospite di “Stasera c’è Cattelan”, Stash dei The Kolors ha cantato Italodisco in napoletano. Ecco il video

Italodisco è diventata una vera e propria hit negli ultimi mesi. Grazie a Stash e ai The Kolors ha raggiunte le vette delle classifiche italiane. Il successo, inoltre, ha fatto sì che nascesse anche la versione inglese. In una recente intervista, inoltre, il leader della band ha anche rivelato in che modo è nato il brano:

“Avevamo mandato in assistenza un synth di fine anni ’70 inizio anni ’80. Quando torna, lo colleghiamo con i cavi audio e corrente e da solo parte con “pom pom pom pom pom”, in stile Funky Town dei Lipps Inc. E abbiamo pensato che sono anni che cerchiamo di raccontare gli anni ’80 declinati ai giorni nostri, ma non avevamo mai raccontato l’Italodisco.

Quella fetta importante della storia della musica tutta italiana. Non ci siamo dati noi italiani il nome Italodisco, ce l’hanno data all’estero. Ci siamo detti, perché non diamo il nome Italodisco?”.

Qui sotto, invece, possiamo vedere un video in cui Stash è ospite di “Stasera c’è Cattelan” su Rai 2. A un certo punto il cantante propone di provare a cantare Italodisco in napoletano. Ne viene fuori una versione che gli piace tantissimo e si diverte un mondo a esibirsi: “Ragazzi, ma è troppo bella. Bellissima“.

Il pubblico lo applaude e il conduttore gli chiede: “Lo prenderete in considerazione?“. Stash replica: “Ragazzi, è una hit“. Che tra non molto i The Kolors possano davvero rilasciare anche questa versione? Solo il tempo ce lo dirà. Vi terremo informati nel caso in cui dovessero uscire maggiori informazioni.

