Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Ottobre 2023

Grande Fratello

Ieri sera Heidi Baci ha nominato Beatrice Luzzi e in seguito è andata a cercarla per giustificarsi. Ecco il video

La giustificazione di Heidi Baci

Ieri sera al Grande Fratello è arrivato come al solito il tempo per le nomination. Siccome per il momento sono stati eliminati solo concorrenti maschi, il conduttore ha annunciato che le votazioni avrebbero riguardato solamente le donne. Queste, quindi, sono andate in una stanza a parte per fare le nomination palesi. Come sempre, al centro dell’attenzione Beatrice Luzzi la quale è stata nominata anche da Heidi Baci.

In quel frangente l’attrice ha ricevuto ben 7 nomination. Una volta finita la puntata è andata da Heidi per chiederle un chiarimento affermando di esserci rimasta molto male dal suo voto perché non se lo aspettava. L’altra si è giustificata dicendo che se fosse stato possibile nominare chiunque in Casa le cose sarebbero andate diversamente.

Nel video qui sotto, poi, Heidi Baci afferma: “Non ti avrei nominato. Onestamente non pensavo gli altri ti nominassero. Pensavo che le cose fossero cambiate. Non credevo andasse così perché non ti ho mai nominato. Pensavo uno o due voti“. La replica della Luzzi è stata: “Facile nominare me, sempre un pungiball“.

HEIDI MA FAI SUL SERIO??



Hai preso qualcosa di potente in sti giorni per dire ste cagate? BOH #gf #GrandeFratello pic.twitter.com/DKwySIxzJQ — falsaaaaah (@falsaaaaah) October 12, 2023

La situazione, al momento, è ancora tesa e non si è risolta. Vedremo nelle prossime ore. Tra l’altro, oltre a questa discussione con Heidi Baci, Beatrice ha avuto una breve lite anche con Angelica a causa del cibo.

Vedremo in questo fine settimana come evolveranno le varie situazioni. Ricordiamo, inoltre, che le nomination di lunedì non sono eliminatorie ma andranno a eleggere il preferito. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

Seguiteci, nel mentre, per tante altre news.