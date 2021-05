L’abito di Elisa Isoardi

Durante la quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi non sono passati inosservati gli outfit dei protagonisti. Dalla conduttrice Ilary Blasi all’opinionista Elettra Lamborghini per passare la concorrente Elisa Isoardi, ospite in studio. Ma cosa indossa l’ex naufraga?

Stando a quanto riportato dalla stessa Elisa Isoardi questa sera ha scelto un abito e le scarpe di brand italiani. Il vestito è firmato Elisabetta Franchi, dal costo di 530,00 Euro. Stesso marchio che la conduttrice ha scelto anche in altre occasioni.

Ecco una piccola descrizione dell’abito estrapolata dal sito ufficiale: “In base di crêpe fermo, questo elegante robe manteau doppiopetto è stretto sul davanti grazie al collo a lancia e alle maniche a 3/4. Sui fianchi sono presenti tagli che delineano la silhouette e la vestibilità. Sul fondo delle maniche e sul doppiopetto sono applicati bottoni logati doppia C in light gold per impreziosire il capo. In coordinato vi è una cintura in ecopelle con la fibbia logata, per esprimere tutto il tuo carattere”.

Look di Elisa Isoardi

Sempre la Isoardi ha fatto sapere che le scarpe sono del brand Casadei. Nel corso della puntata Elisa ha avuto modo di mettersi alla prova rendendosi utile insieme a Drusilla Gucci. Le due, infatti, hanno fatto una sfida in studio per dare la possibilità ad Awed di poter mangiare la parmigiana.

Che ve ne pare di questo look?