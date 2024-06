Annalisa infiamma il palco di Radio Zeta con Sinceramente: il Foro Italico è una bolgia!

Spettacolo

Andrea Sanna | 1 Giugno 2024

Annalisa

Al concerto di Radio Zeta ieri sera anche Annalisa ha avuto modo di esibirsi. L’artista ha cantato Sinceramente e l’impatto con il pubblico è stato incredibile!

Annalisa infiamma il Foro Italico

Che serata fantastica quella organizzata ieri da Radio Zeta! L’evento, aperto da dalla vincitrice di Amici 23, Sarah Toscano, ha visto la presenza di tanti artisti incredibili, che hanno calcato il palco del Centrale del Foro Italico! Su tutti la Bellissima (per citare un suo brano) Annalisa!

LEGGI ANCHE: Emma Marrone che grinta! Sul palco con lei Kumo di Amici 23 e un’altra ex allieva del talent (VIDEO)

La cantante di Savona, che di recente ha annunciato il duetto con Tananai sulle note della canzone “Storie brevi”, ha raggiunto un traguardo importantissimo. È l’artista italiana più certificata di sempre. Un qualcosa di davvero incredibile! Pensate, peraltro, che tutti i singoli lanciati da Annalisa con l’ultimo album hanno ricevuto il riconoscimento del Disco di Platino. E non è assolutamente così scontato come si potrebbe pensare.

E quale modo migliore per Annalisa se non festeggiare con la serata di Radio Zeta? Ieri sera la cantante ha avuto modo di esibirsi per il concerto evento e l’impatto con il pubblico è stato davvero incredibile. Quasi come se fosse un inno, tutti i presenti hanno cantato insieme a lei, Sinceramente. Parliamo della canzone arrivata terza al Festival di Sanremo. Un brano che ha infranto ogni record dopo la sua uscita e che, ancora oggi a distanza di mesi, continua a essere tra i più amati e ascoltati dai fan.

Pensate che a oggi Sinceramente vanta al momento, solo su Spotify, la bellezza di 66.166.061 stream. Un numero che potrebbe ancora crescere nel corso dei mesi e che potrebbe portare Annalisa a raggiungere altri record.

🌙 "Mi sveglio ed è passata solo un'ora

Non mi addormenterò

Ancora otto lune nere e tu la nona

E forse me lo merito" 🌑#Sinceramente@NaliOfficial 🎤#radiozetaFHL24



Segui l'evento su RTL 102.5 Play 💻📲🔽https://t.co/qwLMgn9hLx pic.twitter.com/BcFprZluOJ — Radio Zeta (@RadioZetaOf) May 31, 2024

Una risposta importante per Annalisa che continua a raggiungere risultati straordinari, passo dopo passo. E chissà quante altre belle sorprese ci aspetteranno ancora. A partire dal singolo con Tananai. L’attesa c’è… cosa tirerà ancora fuori dal cilindro?