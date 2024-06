Annalisa e Tananai cantano per la prima volta Storie Brevi e noi ne siamo già innamorati (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Giugno 2024

Annalisa Tananai

Esce il 5 giugno, ma è stato presentato ieri in anteprima a Battiti Live. Parliamo del nuovo singolo di Annalisa e Tananai, dal titolo Storie Brevi. E sul web Radio Norba ha già svelato un pezzetto di questa canzone, che promette di essere già una hit!

Annalisa e Tananai cantano Storie

L’estate sta arrivando e i singoli che ci accompagneranno durante questo periodo pure! Dopo Black Nirvana di Elodie, Mezzo Rotto di Alessandra Amoroso e BigMama o Sexy Shop di Fedez e Emis Killa, giusto per citarne alcuni, è tempo di scoprire Storie Brevi, duetto tra Annalisa e Tananai.

Ebbene nei giorni scorsi la cantante e il suo collega hanno annunciato sui social una nuova collaborazione sulle note di un brano che promette già di essere una hit. Le voci di Annalisa e Tananai si sposano davvero bene insieme e quale modo migliore dunque se non collaborare a un nuovo progetto?

Dopo la notizia resa nota sul web, l’inedito duo musicale ha anche avuto modo di presentare in anteprima assoluta la propria canzone. E quale occasione migliore se non farlo a Giovinazzo, in occasione della nuova tappa di Battiti Live? Uno spoiler regalato ai fan presenti nel corso della serata di ieri e che è stato reso pubblico dalla stessa Radio Norba, come mostrato nel video.

Non appena i due sono arrivati sul palco, inutile sottolineare l’entusiasmo del pubblico, così come la curiosità di ascoltare Storie Brevi. Tutti con il telefonino in mano, pronti a realizzare foto e video a Tananai e Annalisa e raccontare poi sul web le prime impressioni di questo duetto.

Sbirciando i social c’è da dire che il pubblico non è rimasto per nulla deluso. C’è davvero grande entusiasmo e per la maggiore il messaggio comune è: quando arriva mercoledì? Ebbene sì, perché il pezzo di Annalisa e Tananai sarà reso noto ufficialmente il 5 giugno e rilasciato così in tutte le piattaforme digitali.

Mancano solo due giorni, ma Annalisa e Tananai già da questa anteprima di Storie Brevi hanno conquistato gran parte del pubblico.