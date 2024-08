Iva Zanicchi, a poche settimane dalla morte di suo marito Fausto, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera nella quale ha parlato proprio della scomparsa dell’amore della sua vita. Poi ha rivelato anche un dolce gesto compiuto da Milly Carlucci nei suoi confronti.

Il gesto di Milly Carlucci verso Iva Zanicchi

A inizio agosto era stata annunciata la triste scomparsa del compagno di Iva Zanicchi, Fausto Pinna, all’età di 74 anni. Di lì a poco la cantante aveva rotto il silenzio scrivendo uno straziante messaggio in suo ricordo: “Il mio caro Pippi è salito in cielo“. Poi ha deciso di stare vicina ai propri cari per piangere la perdita e solo in queste ore è stata pubblicata un’intervista a Il Corriere della Sera.

Al suo interno ripercorre la loro storia d’amore e rivela dettagli inediti sugli ultimi giorni di Fausto. Ha parlato dell’aggravarsi della sua malattia e di come volesse solo lei accanto di notte: “Nemmeno io del resto me la sentivo di staccarmi da lui. È morto con me, in casa. Io e lui soli“. La cantante ha anche affermato che negli ultimi tempi il compagno era stufo di ascoltare le brutte notizie del telegiornale e preferiva le repliche de ‘La casa nella prateria’:

“Guardavamo solo quello. Fausto si rasserenava perché anche se succedono cose brutte il bene alla fine vince”.

Prima di parlare del suo ritorno sulle scene, dunque, Iva Zanicchi ha colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini. Ha mandato un pensiero ai fan e anche a Milly Carlucci, che ha compiuto un gesto molto dolce nei suoi confronti. “Mi ha mandato una bellissima corona al funerale“, ha rivelato l’artista.

Il gesto è stato molto apprezzato e di sicuro questo consoliderà il loro rapporto nella vita e anche dal punto di vista professionale. Ricordiamo infatti che Iva ha fatto parte di una delle passate edizioni di Ballando con le stelle e giurata a Il Cantante Mascherato.