Un fan di Angelina Jolie, in occasione della première del film ‘Maria‘ alla Mostra del Cinema di Venezia, ha attirato la sua attenzione cantando un’aria tratta da un’opera lirica. Ecco la reazione della star.

Un fan attira l’attenzione di Angelina Jolie cantando lirica

Ieri Angelina Jolie ha incantato tutto il mondo arrivando a Venezia in occasione della Mostra del Cinema per presentare, in anteprima mondiale, il suo ultimo film “Maria“. L’attrice ha infatti raccontato gli ultimi giorni di vita della celebre Maria Callas e per l’occasione ha indossato degli abiti per omaggiarla sul red carpet.

Qui è stata accolta da tutti i suoi fan e l’attrice hollywoodiana si è mostrata disponibile nel firmare autografi e nel fermarsi a parlare con tutti. Possiamo citare, per esempio, il momento andato virale durante il quale la star ha firmato (senza rendersene conto) il libro di barzellette di Francesco Totti.

Ma non finisce qui! Prima di entrare in sala a vedere il film e la reazione del pubblico che l’ha commossa, Angelina Jolie ha passato un po’ di tempo con le persone che si sono presentate per vederla dal vivo. Qui sotto possiamo vedere un video nel quale l’attenzione della celebrità viene attirata da un ragazzo che canta l’aria tratta da un’opera lirica.

i am fucking crying if you want angelina to come your way just sing opera pic.twitter.com/34xM1bBzsH — K🎱 (@lyntwig_) August 29, 2024

Mentre questa persona canta, infatti, Angelina si gira più di una volta e gli fa diversi sorrisi mostrando stupore. Alla fine si avvicina a lui e gli chiede il suo nome, lui replica: “Federico, ti ringrazio tantissimo per il film“. Poi le immagini si interrompono ma siamo sicuri che il fan sarà stato al settimo cielo e di sicuro non dimenticherà questo istante molto facilmente.

Adesso non ci resta che aspettare l’uscita nelle sale di ‘Maria“. La critica ha acclamato la performance della Jolie, affermando che si tratta della sua migliore interpretazione di sempre.