VOGLIO AMARTI canzone Iva Zanicchi Sanremo 2022 testo

Qui di seguito tutto ciò che volete sapere su Voglio amarti, la canzone scelta da Iva Zanicchi per Sanremo 2022: dal testo al significato del brano. Conosciamo insieme il pezzo.

Voglio amarti testo della canzone di Iva Zanicchi

10 partecipazioni e 3 vittorie (è la cantante italiana con più trionfi all’attivo), Iva Zanicchi torna sul palco di Sanremo 2022 con un pezzo dedicato all’amore. Il pezzo è stato scritto da E. Di Stefano, I. Ianne, V. Mercurio e C. Valli.

La canzone porta come titolo Voglio amarti e di seguito vi riportiamo una parte del testo, gentilmente pubblicato da TV Sorrisi e Canzoni:

Ogni ora della vita mia;

L’ho già fatto e lo rifarei.

E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più.

Ora che conosciamo parte del testo della canzone Voglio amarti, sappiamo il significato? Ecco cosa ha raccontato Iva Zanicchi a Sorrisi.

Significato di Voglio amarti

In esclusiva a TV Sorrisie Canzoni Iva Zanicchi ha raccontato quello che è il significato della canzone Voglio amarti, in gara a Sanremo 2022. Ecco le sue parole: “Si tratta di un inno, di un grido d’amore. Certo si tratta di una canzone di una donna verso il suo uomo”.

E ancora riguardo a questo Iva Zanicchi ha aggiunto:

“Ma anche un amore che in questo momento ci vuole. Di apertura, voglio che la gente si senta unita e si voglia bene. Suscita serenità e gioia. L’amore è un sentimento strano che si può provare a ogni età”.

Ora che conosciamo anche il significato di Voglio amarti, andiamo a scoprire che altro ha raccontato Iva Zanicchi a proposito della sua presenza a Sanremo 2022.

Iva Zanicchi racconta la canzone di Sanremo 2022

Al settimanale Iva Zanicchi ha raccontato anche un aneddoto legato alla canzone Voglio amarti, in gara a Sanremo 2022:

“Italo Iannone l’aveva scritta pensando a me, pochi mesi dopo aver musicato per Fausto Leali ‘Io amo’, ma io non gli avevo dato retta. E l’ha tenuta nel cassetto per anni, dimenticandosene. È tornata fuori per caso, ed è bellissima”.

Ha svelato a Sorrisi. Tra l’altro Iva Zanicchi ha anche rivelato di avere un rito scaramantico davvero curioso: fa il segno della croce e mette del sale grosso nel reggiseno: “magari infilato in un sacchetto”, ha aggiunto.

Tra le tante cose Iva Zanicchi ha detto di essere molto felice di prendere parte a Sanremo 2022, ma al contempo di fare il tifo per i giovani cantanti in gara e spera che la sua canzone possa arrivare al pubblico.

Oltre a Voglio amarti per la serata cover Iva Zanicchi ha deciso di proporre sul palco del Festival “Canzone”, pezzo storico della discografia dell’indimenticabile Milva. Un omaggio sicuramente molto toccante. Pensate che questo brano arrivò terzo a Sanremo nel 1968. Per l’occasione la Zanicchi ha deciso di curare anche il look indossando uno smoking con un’acconciatura raccolta.

I Big in gara a Sanremo 2022

Amadeus per questa settantaduesima edizione del Festival ha selezionato ben 25 artisti, che presenteranno sul palco canzoni e regaleranno senza dubbio grandi emozioni. Ecco chi sono tutti i Big in gara a Sanremo 2022 in ordine alfabetico:

Questi dunque tutti i cantanti in gara e le canzoni che ascolteremo al Festival di Sanremo 2022.

Iva Zanicchi riuscirà a trionfare per la quarta volta? Staremo a vedere cosa le riserverà questa edizione della kermesse canora! Intanto le facciamo un grande in bocca al lupo!

