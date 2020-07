1 A La Casa Fuerte Ivan Gonzalez è stato accusato di aver inscenato il flirt con la fidanzata Oriana Marzoli. Il modello si difende e replica duramente

Ivan Gonzalez continua a riservare spettacolo, e non poche polemiche, a La Casa Fuerte, il reality spagnolo in onda su Telecinco che lo vede protagonista. La scorsa settimana, come vi abbiamo raccontato, il modello ha ufficializzato la sua relazione con Oriana Marzoli. Adesso è stato accusato di aver inscenato il flirt solo per fare un po’ di spettacolo. L’ex gieffino, però, non ha gradito queste critiche e oltre a difendersi ha replicato duramente.

Una delle concorrenti, Macarena Millán (come riportato da Isa & Chia) non ha mai visto di buon occhio questa storia e ha sollevato fin da subito numerosi dubbi sui sentimenti di Ivan Gonzalez nei confronti di Oriana Marzoli. Sempre Macarena ha rivelato che prima di entrare a far parte del programma, proprio l’ex tronista di Uomini e Donne le aveva confidato che aveva in mente di legarsi a Oriana ed innamorarsi di lei solo ed esclusivamente per far parlare di sé. Ma non solo. Perché stando sempre al racconto della Millán pare infatti che Ivan le abbia confessato del disgusto parlando di quella che dovrebbe essere la sua attuale fidanzata.

Così Ivan Gonzalez ha ricevuto l’accusa da una delle sue compagne d’avventura de La Casa Fuerte. Molto infastidito si è difeso dichiarando che quanto detto dalla concorrente non era vero. Non è finita qui. Ad intervenire sulla vicenda è stato poi, in collegamento dallo studio, Rafa Mora, il fidanzato di Macarena Millán. Il ragazzo si è dichiarato totalmente estraneo alla vicenda. Sapeva del loro incontro prima dell’ingresso a La Casa Fuerte, ma non del contenuto della loro conversazione. A quel punto, forse per fargliela pagare, forse perché effettivamente è accaduto, Ivan Gonzalez si è immediatamente vendicato contro Macarena Millán e, rivolgendosi a Rafa, ha sbottato duramente:

“Ti devo dire una cosa molto importante. Quando Macarena ti ha tradito, ti ha tradito più volte e parlava spesso con quel ragazzo al telefono”.

Questa la replica di Ivan Gonzalez a Macarena Millán che l’ha accusato di aver organizzato il flirt con Oriana Marzoli. Le parole di Ivan hanno lasciato di stucco non solo il pubblico, ma anche Rafa Mora che ha ringraziato il modello per quanto detto.

Non pensiamo la storia tra Ivan Gonzalez e Oriana Marzoli sia studiata a tavolino, visto anche quanto accaduto all’interno de La Casa Fuerte. Ricordiamo insieme quei momenti…