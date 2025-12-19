Chi vincerà Ballando con le Stelle? Roberto Alessi ha posto la domanda al giurato Ivan Zazzaroni: ecco cosa ha risposto

La finale di Ballando con le Stelle 2025 si avvicina e tutti i riflettori sono puntati sui concorrenti ancora in gioco. Chi vincerà? A poco dall’evento conclusivo, Ivan Zazzaroni, giornalista e storico giurato del programma, ha rivelato in esclusiva al direttore di Novella2000, Roberto Alessi, i suoi pronostici per la serata finale di sabato 20 dicembre 2025.

Chi vincerà Ballando secondo Ivan Zazzaroni

Per Ivan Zazzaroni, la competizione per la vittoria di Ballando con le Stelle potrebbe essere serrata, con due grandi protagoniste in cima alla lista: Francesca Fialdini e Barbara D’Urso. Al direttore di Novella2000.it Roberto Alessi, il giornalista e giurato ha dichiarato:

“Ballando con le Stelle potrebbe vedere nello scontro finale per la vittoria Francesca Fialdini e Barbara D’Urso. La Fialdini perché è bravissima, è brava anche Barbara che ha messo in campo il meglio di sé”.

Due donne molto amate dal pubblico di Ballando con le Stelle, che hanno saputo conquistare il palco con determinazione e talento, ma Ivan Zazzaroni non esclude la possibilità di un’ulteriore sorpresa.

Le parole del giurato a Roberto Alessi

Secondo Zazzaroni, Andrea Delogu potrebbe essere tra i favoriti per la vittoria finale, nonostante qualche piccola imperfezione nel suo percorso di ballo.

“Potrebbe vincere anche Andrea Delogu, che forse ha qualche imperfezione in più, ma è molto amata e se lo merita anche di esserlo,” ha affermato Zazzaroni, sottolineando la grande empatia che la conduttrice ha suscitato tra i telespettatori.

Nella lista anche Martina Colombari, che ha conquistato il cuore del pubblico con la sua grazia, potrebbe farcela, ma non tutti apprezzano il suo stile. Zazzaroni, pur riconoscendo il talento della ex Miss Italia, ha aggiunto: “Martina Colombari potrebbe arrivare, ma non tutti la apprezzano.”

Gli esclusi dalla vittoria per Ivan Zazzaroni

Come spesso accade in programmi come Ballando con le Stelle, non tutti i concorrenti riescono a fare breccia nel cuore del pubblico:

“Mi spiace per Filippo Magnini, che si è reso troppo polemico”. Ma non è solo Magnini ad aver ricevuto un appunto da Ivan Zazzaroni: anche Paolo Belli, pur avendo talento, non è riuscito a vincere completamente la fiducia del giurato.

“Mi spiace anche per un amico come Paolo Belli, che doveva prendere forse questa sfida con maggiore leggerezza, si è preso troppo sul serio nel ballo”, ha concluso Zazzaroni.

Ballando con le Stelle si prepara ad assegnare il titolo di vincitore della stagione. Ma chi avrà la meglio tra Fialdini, D’Urso, Delogu e gli altri? Zazzaroni ha parlato dei suoi favoriti a Roberto Alessi per Novella 2000 e vedremo se avrà ragione o se ci sarà un colpo di scena inatteso.

