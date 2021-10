Appaiono ormai sempre più distanti Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Nonostante qualche giorno fa era scoppiata la passione tra i due, adesso sembrerebbe che l’influencer e l’imprenditore siano nuovamente ai ferri corti. Proprio l’ex tronista infatti ha fatto notare come tra lei e Antinolfi non ci sia alcun dialogo, e anche nel corso dell’ultima diretta tra loro c’è stato l’ennesimo faccia a faccia. Dopo la puntata così Sophie e Gianmaria hanno avuto un nuovo confronto, e il gieffino ha provato a esprimere i suoi sentimenti. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

Sophie Codegoni però non sembrerebbe essere disposta a credere a Gianmaria Antinolfi, e pare sia intenzionata a chiudere con lui. Queste le sue parole:

“Ogni volta che ti parlo cambi versione. Non ti credo proprio più. Purtroppo quando nella vita non c’è verità, i nodi vengono sempre al pettine. Delle parole non me ne faccio niente, volano. Se a fatti sei un disastro, io non posso starti dietro. Sono annoiata, mi son rotta. Non siamo compatibili. Quando tu mi parli, mi parli di hotel di lusso, di ristoranti stellati. Io non cerco questo, a me piace la semplicità. Io sto bene anche in una capanna. Spero che tu ritrovi te stesso, ma senza di me”.