L’invidia del Peneguzzi: dopo la polemica J-Ax fa uscire un pezzo su Paolo Meneguzzi

Debora Parigi | 28 Luglio 2023

J-Ax replica definitivamente a Paolo Meneguzzi con una canzone

Da alcuni giorni è in corso un dissing nel mondo della musica tra Paolo Meneguzzi e J-Ax. Tutto è partito da Paolo che ha criticato duramente in un’intervista la canzone Disco Paradise e il pop italiano attuale. A quel punto era arrivata la replica del rapper che aveva tirato delle frecciatine al collega dicendogli che sembrava la versione ordinata su Wish di Tiziano Ferro.

Meneguzzi aveva fatto quindi un lungo post sul suo profilo Facebook andando quindi a parlare proprio di J-Ax e accusandolo di continuare a parlare di canne alla sua età e di stare dietro ai ragazzini. Inoltre aveva detto di quanto invece lui fosse già famoso in Sudamerica quando Tiziano Ferro era ancora un adolescente. Proprio questo post su Facebook aveva trovato grande seguito con commenti positivi. Insomma una critica a colpi di frecciatine.

E adesso è arrivata quella che sembra la replica definitiva (o forse no) ed è da parte del membro degli Articolo 31. Come fanno i rapper, ha voluto rispondere per le rime a Paolo Meneguzzi con un canzone. Il titolo è “Invidia del Peneguzzi” e il testo contiene la risposta ad ogni singola accusa che gli è stata rivolta. Inoltre ci sono frecciatine continue al cantante. Dobbiamo dire che ci è andato giù abbastanza pesante. Anche la copertina del brano la dice lungo: il volto di Meneguzzi su una foto di Justin Bieber (come citato nel testo).

Come dice lui stesso nella conclusione della canzone, Meneguzzi è stato invitato a rispondere col genere che sa fare. Non è un rapper, quindi può replicare con una canzone pop. Accoglierà la sfida? E sul web c’è già chi commenta. Ci sono quelli che trovano questo dissing completamente inutile e quelli che pensano addirittura che fosse tutto preparato dato che la canzone è arrivata dopo praticamente 4 giorni. Ovviamente queste sono solo ipotesi degli utenti.