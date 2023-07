NEWS

Andrea Sanna | 28 Luglio 2023

Alessia Marcuzzi Stefano De Martino

Perché Alessia Marcuzzi ha taciuto

A Repubblica Alessia Marcuzzi si è raccontata in una lunga intervista. Qui ha affrontato diversi temi tra lavoro (tornerà presto in Rai con Boomerissima) e vita privata. Nel corso della chiacchierata ha evidenziato il suo rapporto per nulla semplice con le indiscrezioni su di lei. Suo malgrado, infatti, è capitato si sia trovata al centro di pettegolezzi vari. Tutto su di lei sembra fare notizia:

“Il gossip mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale”, ha ammesso Alessia Marcuzzi, che ha spiegato anche il motivo che l’ha spinta poi a declinare l’invito di Francesca Fagnani a Belve, spiegandole “Non vengo perché mi devo salvare da me stessa. Faccio fatica a tenermi”.

Di recente infatti Alessia Marcuzzi si è trovata al centro di un nuovo chiacchiericcio. L’incontro con Stefano De Martino alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2023/2024 ha fatto molto discutere. La “vicinanza” tra i due nei posti a sedere non è sfuggita. Qualcuno ci ha ricamato su, viste le passate indiscrezioni sul presunto flirt tra i due per giunta smentito.

Alessia Marcuzzi aveva deciso di intervenire con un tweet, spiegando come sarebbero andare realmente le cose, ma il suo messaggio dopo poche ore è sparito come suggerito dal suo staff. Le persone a lei vicine le hanno suggerito infatti di tenere un basso profilo. Ecco perché ha preferito sempre tacere.

Oltre ai gossip, però Alessia Marcuzzi detesta anche i giudizi sulle sue scelte di vita. Non comprende infatti perché se un uomo ha dei figli con donne diverse va bene, mentre se lo fa una donna, come lei in questo caso, c’è sempre qualcuno a storcere il naso:

“Non devo rispondere sulle mie scelte personali. Alle critiche televisive, alle scelte sul lavoro, ci sta. Ma dare spiegazioni sul mio modo di essere donna non lo accetto” ha concluso Alessia Marcuzzi.