Un maialino, un montepremi che cresce puntata dopo puntata e una nuova sfida per i concorrenti: ecco come cambia il game show di Gerry Scotti

C’è aria di novità nello studio de La Ruota della Fortuna. Da lunedì 19 gennaio lo storico game show di Canale 5, guidato dall’inconfondibile carisma di Gerry Scotti, introduce un nuovo round destinato a far parlare di sé: si chiama Jackpot e promette di alzare la tensione, la strategia e soprattutto il montepremi. Il round Jackpot prende il posto del “Mistero” e porta con sé un’idea semplice ma potentissima: far crescere la vincita nel tempo. Al centro di tutto c’è un simbolo curioso e immediato, un maialino, che compare su due spicchi della Ruota e diventa il vero protagonista della sfida. Il valore iniziale del maialino parte da 1.000 euro, ma non resta mai fermo. A ogni giro di Ruota, durante il round Jackpot, la cifra può aumentare in base allo spicchio su cui si ferma il concorrente. Un meccanismo che crea attesa, puntata dopo puntata, e che trasforma ogni giro in una possibile svolta.

Il montepremi non è fisso, ma cresce con il gioco

La regola chiave è chiara e spietata: se la Ruota si ferma su uno dei due spicchi con il maialino, il concorrente deve prima indovinare correttamente la soluzione per “prendere” il Jackpot. Ma non basta. Per portare a casa l’intero valore accumulato, è necessario vincere la puntata. Solo allora il maialino si trasforma in premio reale. Prendere il maialino non basta, serve vincere tutta la puntata. Ed è qui che entra in gioco la suspense. Se nessuno riesce a fermarsi sullo spicchio Jackpot, oppure se chi lo conquista non riesce a vincere la puntata, il valore resta intatto. Il maialino passa così alla serata successiva, pronto a crescere ancora e a diventare sempre più appetitoso.

Se non viene vinto, il Jackpot continua ad aumentare

Con la presenza fissa di Gerry Scotti e Samira Lui, La Ruota della Fortuna dimostra ancora una volta di sapersi rinnovare senza tradire la propria identità. Il Jackpot non è solo un nuovo round, ma una leva narrativa capace di tenere incollato il pubblico, sera dopo sera.

