Nel corso di un’intervista, Al Bano ha parlato di un presunto flirt che ci sarebbe stato tra sua figlia Jasmine Carrisi e David Banda Ciccone, figlio di Madonna. Ecco cosa sarebbe accaduto tra i due.

Il retroscena su Jasmine Carrisi

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Jasmine Carrisi. Il motivo? Un presunto flirt che la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso avrebbe avuto con David Banda Ciccone, figlio di Madonna. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo. Tutto è iniziato quando proprio il celebre artista pugliese ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Nel corso della chiacchierata Al Bano ha così parlato a sorpresa di un presunto flirt che ci sarebbe stato tra Jasmine e David qualche anno fa. Il cantante ha poi raccontato quello che sarebbe accaduto tra i due e in merito ha dichiarato:

“Sa che ho rischiato di diventare consuocero di Madonna? Una volta ero a una festa dove c’era anche lei e la sua famiglia. Uno dei figli adottivi di Madonna cominciò a interessarsi a mia figlia Jasmine. Ma poi il ragazzo ripartì per gli Stati Uniti e mia figlia restò qui. Ragazzate”.

I fatti raccontati risalgono all’estate del 2021, quando Madonna scelse la Puglia per festeggiare il suo 63esimo compleanno. In quell’occasione a esibirsi per la regina della musica fu proprio Al Bano, che cantò tre brani in onore della pop star americana. Nel corso della serata dunque Jasmine Carrisi ebbe modo di conoscere il figlio della Ciccone, David, e pare che tra i due, come ha raccontato lo stesso Carrisi, scattò la scintilla.

Al Bano nel mentre, in merito alla serata del compleanno di Madonna, in passato aveva affermato: “Tutti i suoi collaboratori, dai parrucchieri agli assistenti personali, sono di origini italiane. Alla fine della mia esibizione tutti sono corsi per farsi fare una foto con me, per chiedere l’autografo e lei è rimasta piacevolmente colpita da tutto questo calore”.