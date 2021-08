1 Albano ha cantato per Madonna

Qualche giorno fa era iniziata a circolare la notizia secondo la quale Madonna aveva conosciuto Albano e Loredana Lecciso. Il tutto era avvenuto durante la permanenza in Italia della popstar in occasione del suo compleanno. Lo ha fatto sapere Dagospia, come riporta anche il sito Gossip e TV. Secondo le indiscrezioni, infatti, si sono incontrati a cena e il cantante pugliese avrebbe intonato uno dei suoi più grandi successi, ovvero Felicità. Quando il rumor ha cominciato a fare il giro del web né lui né Loredana avevano commentato.

Pare, però, che adesso le cose siano cambiate. Nel corso di un’intervista con il settimanale Di Più, infatti, ha raccontato come hanno avuto luogo gli avvenimenti:

Tutti i suoi collaboratori, dai parrucchieri agli assistenti personali, sono di origini italiane. Alla fine della mia esibizione tutti sono corsi per farsi fare una foto con me, per chiedere l’autografo… E lei è rimasta piacevolmente colpita da tutto questo calore.

Albano, inoltre, ha dichiarato che Madonna è stato molto gentile e hanno parlato a lungo di vari argomenti. Tra questi anche la Puglia, terra di nascita del cantante ma anche molto amata dalla popstar americana, tanto che ha deciso di passare il suo 63° compleanno proprio lì. Ha quindi aggiunto:

Ho cantato Felicità, un brano che mi chiedono sempre. Poi mi ha chiesto di cantare il suo brano preferito: Caruso, di Lucio Dalla. E ho dato davvero il massimo.

Non solo, quindi, Albano ha cantato per Madonna il suo celebre brano, ma anche avuto l’occasione di soddisfare una richiesta della star internazionale. A parte questa grande soddisfazione personale, l’artista pugliese pare sia sempre più vicino a entrare nel cast di Ballando con le stelle 2021. Continuate a leggere per scoprire le ultime novità a proposito…