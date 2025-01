Questa sera nella Casa del Grande Fratello è arrivata Jasmine Carrisi, per una sorpresa alla zia Amanda Lecciso. Poco dopo si è scontrata con Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta.

Jasmine Carrisi contro Mariavittoria e Shaila

Stasera al Grande Fratello non solo le dichiarazioni di Zeudi verso Helena e la critica di Cesara a Javier. Attesissimo era anche l’ingresso di Jasmine Carrisi. La figlia di Albano è arrivata nella Casa per trovare la zia Amanda Lecciso, con la quale ha un legame davvero molto speciale.

Dopo il bel momento con Amanda, Jasmine Carrisi ha accolto la richiesta di Alfonso Signorini di incontrare Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Sgranocchiando i Mikado, la nipote della Lecciso ha subito preso la parola:

“Io non voglio litigare con lei. Perché sono venuta per salutare lei (Amanda ndr). Ma sono molto delusa da te. Perché all’inizio Amanda ti ha dato il cuore. Eravate molto amiche”, ha detto Jasmine Carrisi. Mariavittoria l’ha interrotta spiegandole che anche lei ha voluto bene ad Amanda. Ed è qui che Jasmine l’ha interrotta subito:

“Sì, ma la pugnalavi alle spalle. Sono stata felice che tu l’abbia nominata, così lei l’ha potuto capire. Quando l’ha fatto e che qualcosa si era rotto? Già da qualche mese. Ma non credo che qualcosa si sia rotto. Mariavittoria da quello che ho visto non è stata coerente, vera, corretta“, ha detto Jasmine Carrisi che si è detta poco convinta dalle parole di Mariavittoria. Anzi, le ha consigliato di allontanarsi.

Poco dopo questo dibattito tra le parti, Alfonso Signorini ha gettato benzina sul fuoco, invitando Shaila Gatta a raggiungere il salone. La ballerina infatti spesso e volentieri si è espressa negativamente contro Amanda Lecciso. E per questo Jasmine Carrisi ha avuto qualcosa da dire:

“Non bastava una Lecciso, ce ne sono due”, ha detto Shaila. Ma Jasmine l’ha subito fermata: “Io sono Carrisi però, non sono Lecciso. Da spettatrice non amo i tuoi atteggiamenti. Con Amanda però sei stata coerente e gliel’hai detto sempre in faccia”. Shaila ha spiegato dalla sua che comunque ognuno si fa le sue idee all’interno della Casa e non si può andare d’accordo con tutti.