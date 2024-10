Nella notte Javier Martinez ha rivelato cosa gli avrebbe detto Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato sotto le coperte: “Pensava fosse gay, ha usato un termine poco simpatico”.

Javier Martinez e la nuova accusa contro Shaila

Il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha portato alla luce tutto ciò che è accaduto in Spagna tra loro. In loro assenza però, Javier Martinez ha confidato ai coinquilini che sotto alle coperte Shaila ha spesso sparlato dei suoi compagni e anche di Lorenzo. Una frase specifica è balzata all’occhio dei telespettatori che si domandavano a cosa si riferisse.

Javier Martinez infatti si è lasciato scappare: “Su Lorenzo mi ha detto due o tre cose che mi hanno convinto che lei non fosse interessata a lui“. Ha preferito però tenerselo per sé in quell’occasione. Ma dopo quanto visto, il pallavolista argentino nel post puntata ha dato sfogo ai suoi pensieri e svelato cosa avrebbe detto Shaila su Lorenzo.

Terminata la serata del Grande Fratello, infatti, Javier Martinez si è ritrovato in piscina con Amanda Lecciso e Maria Vittoria Minghetti e ha detto che Shaila gli avrebbe detto che secondo il suo punto di vista a Lorenzo potrebbero piacere gli uomini.

Nel suo discorso, peraltro Javier ha anche fatto sapere che il termine utilizzato da Shaila per esprimere questo concetto non sarebbe stato nemmeno “troppo carino”.

Cosa diceva Shaila a Javier su Lorenzo: “Pensava fosse gay”

In confidenza con Maria Vittoria (già piuttosto furiosa contro Shaila) e Amanda, Javier Martinez ha detto di avere sempre tutelato la ballerina quando diceva che non si erano baciati, ma questo accadeva tutte le notte. Sempre Javier ha ricordato che la Gatta avrebbe detto cose su tanti concorrenti, così come su Lorenzo.

“Su di lui mi ha detto tante cose quando eravamo a letto. Fino ad ora non avevo voluto dire nulla, ma ora posso anche dirlo perché non me ne frega niente”, ha precisato Javier.

A questo punto l’argentino ha rivelato qualcosa di veramente inaspettato che Shaila gli avrebbe confidato: “Mi diceva che non le piaceva e tante altre cose che mi avevano convinto che lei non fosse interessata. Una volta ha anche parlato di alcuni suoi dubbi. Non volevo dirlo, ma ora non me ne frega più nulla. Mi ha detto ‘ma secondo te a Lorenzo può essere che gli piaccia anche altro?’. Sì mi ha detto ‘che gli piacciano anche i maschi e non solo le femmine?”

javier dice che shaila pensava che lorenzo fosse gay no ragazzi che cazzo succede?!?? pic.twitter.com/O1nmPeyxFX — andrɛa 🪽 (@_sonoandrea) October 29, 2024

Peraltro Shaila pare abbia fatto notare a Javier Martinez che Lorenzo stava spesso abbracciato a Michael e si domandava il perché. Peraltro sempre il ragazzo ha precisato che la Gatta avrebbe usato degli altri termini e ora non si spiega come si sia potuta innamorare di lui dopo tutte le cose dette: “Mi ha proprio detto ‘a me sembra …’ ha usato un termine non simpatico”.

Probabilmente questo episodio potrebbe assicurare un altro blocco nella prossima puntata del Grande Fratello al triangolo tanto discusso. Le allusioni che Shaila pare aver fatto su Lorenzo scateneranno una nuova dinamica?