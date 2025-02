A seguito dei gossip delle ultime ore, Javier Martinez conferma di aver avuto una notte di fuoco con Helena Prestes. Ecco cosa è accaduto e le dichiarazioni dell’ex tentatore.

Arriva la conferma di Javier Martinez

Chi segue attentamente il Grande Fratello sa bene che nelle ultime settimane c’è stato un importante avvicinamento tra Javier Martinez ed Helena Prestes. I due gieffini, da sempre grandi amici, hanno infatti iniziato a mostrare un interesse l’uno per l’altra e nell’ultimo periodo hanno fatto intendere di volersi conoscere più a fondo. Nonostante non siano mancate critiche nei loro confronti, Javier ed Helena sono andati avanti per la loro strada e pochi giorni fa tra l’ex tentatore e la modella è finalmente scoppiata la passione. Ma non è finita qui.

Nelle ultime ore infatti i più hanno iniziato a parlare di una notte di fuoco che ci sarebbe stata tra Martinez e la Prestes. A destare sospetto è stato infatti l’involucro di un profilattico aperto accanto al letto della neo coppia. A quel punto sui social è scoppiato il caos e naturalmente i fan, che da settimane fanno il tifo per i due gieffini, sono letteralmente impazziti.

Adesso come se non bastasse è accaduto quello che tutti stavano aspettando. Mentre si trovava sul letto insieme ad Helena, Javier Martinez ha confermato la notte di fuoco trascorsa con la Prestes. L’ex tentatore di Temptation Island ha infatti sussurrato all’orecchio della modella: “È stato bello fare l’amore con te, anche se eravamo un po’ imbarazzati”. Le parole di Javier ovviamente non sono passate inosservate e in breve il video del momento ha fatto il giro del web.

JAVIER: È STATO BELLO FARE L’AMORE ANCHE SE ERAVAMO UN PO’ IMBARAZZATI ♥️#GrandeFratello pic.twitter.com/FfmUzKzsTl — 69% (@NatasciaE30) February 8, 2025

Prosegue dunque a gonfie vele la conoscenza tra Martinez e la Prestes. Ma cosa accadrà tra i due quando finalmente il Grande Fratello volgerà al termine? La coppia avrà modo di frequentarsi anche al di fuori dal programma? Non resta che attendere per scoprirlo.