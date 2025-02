Alessandro Basciano coinvolto in una rissa in una discoteca a Milano: lui interviene e rivela quello che sarebbe accaduto

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione è stato Alessandro Basciano. L’ex Vippone del Grande Fratello Vip infatti è stato coinvolto in una rissa in una nota discoteca di Milano e il video del momento sta facendo il giro del web.

Alessandro Basciano al centro di una rissa

Negli ultimi mesi si è spesso parlato di Alessandro Basciano. Sono infatti note le vicende che hanno travolto l’ex Vippone del Grande Fratello Vip e la sua ex compagna Sophie Codegoni. Proprio l’influencer ha denunciato il padre di sua figlia per stalking e nel corso delle settimane sono emersi alcuni retroscena che per giorni hanno fatto discutere il web e non solo.

A oggi sembrerebbe che i rapporti tra Alessandro e Sophie non siano ancora del tutto idilliaci, tuttavia entrambi sono pienamente concentrati sulla piccola Celine Blue. Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha nuovamente riportato l’ex Vippone al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come ha riportato Gabriele Parpiglia, ieri sera Alessandro Basciano è stato coinvolto in una rissa in una nota discoteca di Milano. Stando a quanto riferisce il giornalista, il deejay si sarebbe scagliato contro un amico di Francesco Facchinetti. A quel punto Basciano, come si nota anche dalle immagini pubblicate da Parpiglia, è stato allontanato dalla security, venendo scortato fuori dal locale. Sempre secondo quello che si legge, pare che la vittima e il team di Facchinetti siano intenzionati a denunciare l’accaduto.

Ieri sera all’ #hollywood , #milano, #alessandrobasciano si è scagliato contro Mike, amico storico di #francescofacchinetti . I presenti parlano di rissa e minaccia di morte da parte di #basciano allontanato dalla #security . Il #team di #facchinetti e la vittima denunceranno… pic.twitter.com/3MUDjaRprC — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) February 7, 2025

Nel mentre Basciano è già intervenuto sui social per dare la sua versione dei fatti e facendo un lungo sfogo ha rivelato quello che sarebbe accaduto in realtà. Queste le dichiarazioni di Alessandro in merito: “Alle situazioni bisogna sapere dare un contesto e non strumentalizzare e manipolare ‘l’informazione’. Un tale, che non so chi sia, mi ha voluto provocare offendendo la madre di mia figlia e, nonostante tutto ciò che tra noi è successo, non permetto che si insulti gratuitamente o strumentalmente”.