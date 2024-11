In queste ore sembrerebbe che Javier Martinez e Maria Vittoria Minghetti siano sempre più vicini e secondo qualcuno tra i due potrebbe nascere l’amore. Ecco cosa sta accadendo nella casa del Grande Fratello.

Cosa sta accadendo tra Javier Martinez e Maria Vittoria Minghetti

Nella casa del Grande Fratello sembrerebbe essere nata un’amicizia speciale tra Javier Martinez e Maria Vittoria Minghetti. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo aver chiuso definitivamente con Shaila Gatta, ha trovato il sostegno della gieffina romana, che nel mentre però è interessata a Tommaso Franchi. Quest’ultimo tuttavia in questi giorni si trova a Madrid nella casa del Gran Hermano e proprio in Spagna ha ammesso di non essere in realtà interessato a Maria Vittoria. Nel corso della prossima puntata del reality show dunque i nodi verranno al pettine e di certo in molti attendono con ansia di scoprire cosa accadrà.

Nel mentre però tra Javier e Maria Vittoria è nato un legame profondo e secondo qualcuno tra i due potrebbe presto nascere anche l’amore. A essere della stessa opinione è anche Jessica Morlacchi, che in queste ore ha stuzzicato i due. Il gruppo stava chiacchierando in camera, quando proprio la Minghetti e Martinez hanno parlato della possibilità di volare a loro volta a Madrid. A quel punto la cantante è intervenuta e lanciando una provocazione ha affermato: “E se poi tornate fidanzati voi?”.

Javier Martinez così ha replicato aggiungendo: “Non ci vedi fidanzati?”. Quando Jessica ha risposto in maniera affermativa è arrivata la reazione di Maria Vittoria, che ha dichiarato: “Ma che dici, siamo super fratelloni. Lo vedo tipo un figlio da crescere”. Con una battuta così la Morlacchi ha concluso tra le risate: “Poi te lo fa vedere lui quello che cresce”.

Javier: Se ti fanno andare in Spagna e devi scegliere uno…

MV: Ma certo.

Jessica: Se tornate fidanzati voi?

J: Non ci vedi fidanzati?

Jes: Sì.

J: Ma come sì, io mi aspettavo no😆

MV: Lo vedo tipo un figlio da crescere

Jes: poi te lo fa vedere cosa cresce…🤣🤣#GrandeFratello pic.twitter.com/a1IkGSYhMu — Violett926 (@violett926) November 7, 2024

Anche sui social intanto c’è chi crede che tra Javier e Maria Vittoria ci sia una bella intesa e di certo potrebbero non essere esclusi colpi di scena inaspettati.