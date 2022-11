Jean Alesi cita Novella 2000: il commento di Roberto Alessi

NEWS

Nicolò Figini | 20 Novembre 2022

La risposta di Emma Marrone a un hater

Nel corso di un’intervista a Vanity Fair, Emma Marrone ha raccontato il suo punto di vista in merito alla fecondazione assistita. Ha affermato che non ritiene giusto che una donna debba andare in Spagna per sottoporsi a questa procedura invece di rimanere in Italia, dove non è permessa dalla legge. Inoltre, ha spiegato di aver conservato il suo tessuto ovarico:

“Quante donne perdono la fertilità a 40 anni per la leucemia e non c’è un medico che spiega loro la conservazione degli ovuli? E cosa ti rispondono? Se Dio non lo vuole, allora non va bene. Ma perché io devo andarmene in Spagna a fare questa cosa e non posso farla nel mio paese? Queste sono violenze. Ho conservato il tessuto ovarico. Mi infervoro su questi argomenti perché conosco tante donne che si sono dovute trasferire all’estero per concepire un figlio da sole. Perché qui bisogna essere costrette a fare un figlio solo con un uomo?“.

Quest’ultima frase detta da Emma Marrone ha scatenato un putiferio. Qui sotto, infatti, vediamo il commento di un’utente del web, la quale ha espresso la sua opinione offendendo la cantante e scrivendo delle parole da lei definite “vomitevoli“. Viene ripreso, infatti, il punto in cui l’artista si chiede perché bisogna essere costrette a fare un figlio solo con un uomo. Questa persona ha scritto: “Prova con un cavallo“.

La risposta di Emma Marrone

Emma, riprendendo il tweet nelle proprie Stories di Instagram ha replicato: “Il tweet di questa ‘donna’ è vomitevole. I commenti sotto anche peggio. Mi dispiace e mi vergogno per voi. Quanta ignoranza, povera umanità“. Una risposta che è stata approvata e sostenuta dai suoi fan sempre fedeli. Questi si sono mostrati d’accordo con lei e sono andati contro il commento della donna. Seguiteci per molte altre news.