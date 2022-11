NEWS

Debora Parigi | 19 Novembre 2022

Soleil Sorge

La favola di Soleil Sorge che prende in giro Alex Belli e Delia Duran

Questo pomeirggio, sabato 19 novembre, a Verissimo è stata ospite Soleil Sorge per parlare, tra le altre cose, anche del suo libro, uscito da poco che si intitola “Il manuale di una stronza”. Proprio nel suo libro ha parlato della sua vita e non poteva mancare una parte dedicata al triangolo amoroso che l’ha vista coinvolta con Alex Belli e Delia Duran. Un evento che lei ha voluto raccontare come una favola decisamente simpatica.

Lei la principessa, Alex lo stalliere e Delia la strega del Venezuela, Soleil ha preso in giro tutto quello che è successo dentro la casa del GF Vip durante la scorsa edizione. Lo ha messo, come detto, in forma di favola e ha raccontato le sue vere emozioni in tutta questa storia. Questa parte del libro è stata letta proprio a Verissimo e ha divertito molto. Ecco cosa c’è scritto nel romanzo:

In una far far away land vi era un’amicizia stracolma di chimica artistica tra due personaggi improbabili: uno stalliere e una principessa. Per mesi la loro amicizia è cresciuta, ma loro sapevano che il loro legame era un’amore platonico. Purtroppo la situazione ha iniziato a infastidire la strega del Venezuela, a cui lo stalliere mesi prima si era promesso in una celebrazione informale del loro amore. Ingelosita, la strega del Venezuela lanciò un incantesimo che portò il dolce stalliere a trasformarsi in un perfido mastro circense che voleva creare lo spettacolo più grande del mondo. E iniziò così a dichiararsi innamorato della principessa.

La favola continua così:

La strega del Venezuela arrivò nel regno per convincere tutti di essere una povera vittima della principessa. Ma i segugi scoprirono presto che il matrimonio dello stalliere e della strega non era mai esistito ufficialmente. Che persino la strega aveva tradito lo stalliere e i due avevano un rapporto molto aperto. Le scenate da vittime della strega erano frutto di un’ignobile strategia. La principessa fortunatamente troncò subito quel rapporto dichiarando di non aver mai avuto un debole per lo stalliere. A prescindere dal fatto che, se ci fosse stato, comunque non avrebbe fatto nulla di male.

Conclusa questa parentesi divertente, Soleil Sorge ha parlato del suo rapporto oggi con Alex Belli e Delia Duran. Lei ha ribadito di non essersi sentita usata fino in fondo da loro due, ma secondo lei l’intenzione c’era. Comunque ha tagliato i rapporti con entrambi e quindi non ha più intenzione di risentirli. Potete vedere QUI tutta l’intervista integrale.