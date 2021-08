Jeda concorrente di un reality?

Nei mesi scorsi abbiamo imparato a conoscere il giovane ragazzo grazie alla partecipazione della fidanzata, Vera Gemma, a L’Isola dei Famosi. Lui, infatti, è sempre stato di supporto alla compagna e praticamente presente in ogni puntata del programma. Più volte in passato si è vociferato del fatto che Jeda potesse entrare a far parte del cast di qualche reality. Ricordiamo, per esempio, la risposta di Vera al rumor che lo vedeva protagonista per quanto riguarda il Grande Fratello Vip:

Era da tempo che girava questa voce che lui potesse partecipare al Grande Fratello Vip. Io gli darei lo stesso consiglio che gli ho dato quando sapevo che lui sarebbe venuto in studio per me ovvero di essere sempre se stesso senza sgomitare. Credo che sarebbe interessante vederlo in un reality perché ha anche una storia interessante alle spalle. È un personaggio che potrebbe riservare delle sorprese. Gli auguro di fare un reality anche da solo. A me non frega nulla. Se partecipasse lui da solo ne sarei felice.

Fatto sta che Jeda non si è mai sbilanciato in merito alla sua presenza all’interno di un reality come concorrente. Le cose, però, sono cambiate nelle ultime ore quando ha risposto su Instagram alla domanda di un follower. Quest’ultimo, infatti, gli ha chiesto: “Parteciperai mai a un reality? (Farebbero tutti il tifo per te)“. La risposta che si può leggere sotto è “Chi lo sa“, accompagnata da una emoticon pensierosa. Una risposta molto ambigua. Che le indiscrezioni sulla sua entrata all’interno della Casa più spiata d’Italia siano vere? Potrebbe anche essere, non possiamo dirlo con certezza anche se il suo nome nelle ultime settimane non è più saltato fuori.

Jeda sarà concorrente di un reality?

Il cast del reality è in fase di definizione al momento, quindi dovremmo attendere ancora un po’ di tempo prima di scoprire i nomi ufficiali. In partenza, si suppone, l’anno prossimo anche Pekin Express, altra possibilità da non scartare. Insomma, continuate a seguirci per tante altre news e aggiornamenti in proposito.