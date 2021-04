1 Jeda difende Vera

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e gli animi sono parsi piuttosto accesi sia tra i naufraghi che in studio. Stizzito per i comportamenti avuti contro la sua fidanzata è Jeda, il quale ha deciso di intervenire, interpellato da Ilary Blasi, per dare ampio supporto a Vera Gemma.

Nella fattispecie Jeda non ha molto gradito l’atteggiamento avuto da Ubaldo Lanzo e alla domanda di Ilary: “Come stai e come vedi Vera?” non è riuscito proprio a trattenersi. Il ragazzo, che è sempre parso molto pacato, ma anche diretto, senza troppi giri di parole è andato dritto al punto, attaccando così il naufrago:

“Come sto? Diciamo bene! Vera la vedo bene ma sono un po incaz***o per quello che ha detto prima Ubaldo e come si è comportato. Non puoi permetterti di parlare così ad una donna, ma qualsiasi donna. Ha dimostrato di essere egoista, un maleducato e un cafone”.

Ma non solo Ubaldo, pare che Jeda non abbia granché apprezzato anche gli atteggiamenti degli altri concorrenti in gara. A suo dire, infatti, è stata dipinta per la persona che non è. Ecco il suo pensiero a riguardo:“Tra l’altro poi hanno cercato di far passare Vera per una donna che non è. Quelli là, la maggior parte dei naufraghi, sono lupi travestiti da pecore, per me”. (QUI IL VIDEO)

Così senza peli sulla lingua, Jeda ha cercato di difendere da studio la sua fidanzata Vera Gemma. In tanti si aspettavano il suo arrivo in Honduras per una sorpresa, ma il tutto potrebbe essere rimandato, almeno al momento. Ma ricordiamo le sue dichiarazioni a Novella 2000…