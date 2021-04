1 Jeda sbarca in Honduras?

Una delle protagoniste assolute de L’Isola dei Famosi 2021 è senza dubbio Vera Gemma. L’amatissima attrice ha infatti conquistato il cuore del pubblico, trovando un ottimo riscontro anche sul web. Nel mentre in Italia a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Jeda, fidanzato della Gemma da ormai quasi un anno. Come è noto tra i due c’è un profondo legame, nonostante la grande differenza d’età (ben 28 anni). In queste settimane però proprio il giovane produttore musicale sta sostenendo Vera, arrivando in studio quasi ad ogni puntata.

Adesso a lanciare un gossip bomba su Jeda è il nostro amico Dagospia. Stando a quanto riporta il sempre ben informato portale infatti sembrerebbe che il fidanzato di Vera Gemma stia per sbarcare in Honduras. Tuttavia al momento non è ben chiaro se il produttore farà una sorpresa alla sua compagna o se invece ci sia dell’altro in programma per lui. Ecco quanto si legge su Dagospia:

“Vera Gemma è di certo una delle indiscusse protagoniste della nuova edizione de L’isola dei famosi. A suscitare molto interesse nel pubblico Jeda, il suo giovanissimo fidanzato. A Cologno Monzese si sussurra che molto presto il simpatico trapper milanese possa sbarcare in Honduras. Solo per fare una sorpresa alla sua Vera o bolle in pentola qualcos’altro?”.

Cosa accadrà dunque? Jeda starà davvero per arrivare in Honduras? Come reagirà Vera Gemma nel riabbracciare il suo fidanzato dopo quasi due mesi di lontananza? Non resta che attendere per saperne di più in merito.