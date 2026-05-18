Riprese reali nello spazio per dare forma a una storia d’amore in stile vérité. È quello che vedremo nel film I See You molto presto. Stando a quanto si legge in una nota stampa, Space 11 Corp, società attiva nella space economy, nelle infrastrutture spaziali e nelle tecnologie spaziali con un focus sull’intrattenimento, ha annunciato che il suo prossimo lungometraggio integrerà reali immagini girate nello spazio provenienti da Blue Origin e materiali pubblicamente disponibili delle missioni NASA, con l’obiettivo di realizzare fino all’85% del film attraverso contenuti autentici legati allo spazio.

Le immagini di Blue Origin nel film I See You, prodotto da Andrea Iervolino

Il film combina narrazione fiction e immagini di qualità documentaristica, offrendo al pubblico un livello di realismo senza precedenti attraverso la rappresentazione delle reali condizioni e della profondità emotiva del volo spaziale. La produzione sta inoltre valutando la possibilità di girare ulteriori sequenze in reali condizioni di microgravità. I See You esplora temi legati al primo contatto, alla coscienza umana e all’espansione dell’umanità oltre la Terra. La sceneggiatura è firmata dagli autori nominati agli Emmy Andrew Schneider e Diane Frolov, noti per il loro lavoro in “The Sopranos”, “Boardwalk Empire” e “Chicago Med”, portando una forte struttura narrativa a un progetto che unisce storytelling cinematografico e frontiere dell’esplorazione spaziale.

Scott Kelly, ex astronauta della NASA che ha trascorso quasi un anno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ricopre il ruolo di consulente tecnico del film, garantendo un elevato livello di accuratezza pur preservandone la visione cinematografica. Il Global Space Advisory Board di Space 11 Corp include inoltre figure di riferimento dell’ecosistema spaziale: James L. Green, ex Chief Scientist della NASA; Camille Wardrop Alleyne, ex dirigente senior della NASA; e Bert Ulrich, ex Film and Television Liaison della NASA e oggi Executive Vice President of Production di Space 11.

“I See You” è prodotto da Andrea Iervolino, fondatore di Space 11 Corp e produttore con oltre 130 film all’attivo, e prodotto anche da Antonio Colasante: «Space 11 è nata con l’obiettivo di portare l’intrattenimento nello spazio e definire una nuova frontiera dello storytelling», ha dichiarato Iervolino. «L’utilizzo di autentiche immagini di missioni spaziali rappresenta un importante passo avanti in questa visione».