Scoppia un incendio nella casa di Jenni Alarcon

In molti, all’estero e in Italia, per annunciare ai famigliari e agli amici il sesso del proprio futuro figlio organizzano un gender reveal party. Una festa che si basa proprio su questo concetto, di solito si scoppiano dei palloncini con dentro coriandoli blu o rosa oppure si taglia una torta con all’interno una crema colorata di un colore o l’altro. Altre volte, invece, possiamo vedere dei cannoni che sparano fumo colorato. Questa è l’opzione scelta dalla nota tiktoker Jenni Alarcon.

Si tratta di una celebrità brasiliana su TikTok, seguita da più di 3 milioni di follower. Pochi giorni fa insieme al fidanzato Lucas Motta stava celebrando il gender reveal per annunciare il sesso dei gemelli che porta in grembo. L’organizzazione ha compreso anche un piccolo spettacolo pirotecnico nel loro cortile in presenza della famiglia e degli amici più cari. Nel video qui sotto possiamo vedere i due che si trovano davanti a delle lettere giganti che formano la scritta “bambini“. Prima lo scoppio delle luci a festa e poi i cannoni hanno rilasciato del fumo viola. La coppia avrà due gemelle.

@jennialarcon_ Gente kkkkkkkkkkkkkkk e estava ao vivo lá na rede ao lado, eu salvei a live 😂 ♬ som original – Jenni Alarcon

Fin qui tutto bene per Lucas e Jenni Alarcon. Peccato che all’improvviso è scoppiato un incendio davanti ai loro occhi in giardino. Questo e una parte della casa sono state avvolte dalle fiamme, forse a causa di un cortocircuito nell’impianto elettrico. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno risolto la situazione. Per fortuna non ci sono stati danni troppo seri e nessuno, soprattutto, è rimasto ferito o peggio.

Il momento è stato ripreso da qualcuno lì presente e poi lo ha passato a Jenni, la quale lo ha pubblicato sul suo profilo su TikTok. Questo è quanto. Seguiteci per non perdervi tante altre news sul mondo dello spettacolo e del web.

