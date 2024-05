Kim Kardashian, il suo abito strettissimo al Met Gala toglie il respiro (letteralmente) – VIDEO

Spettacolo

Andrea Sanna | 7 Maggio 2024

Kim Kardashian

Il Met Gala 2024 ci ha offerto dei look davvero molto particolari, tra questi non è sfuggito l’abito indossato da Kim Kardashian. Il look sfoggiato dalla famosa imprenditrice, però, ha diviso e non poco il web!

La serata del Met Gala 2024 è un evento di una portata talmente importante, che catalizza su di sé l’attenzione di tutto il mondo. Dopo avervi già parlato dei look della coppia formata da Dove Cameron e Damiano David e del meraviglioso abito (con 2,5 milioni di perline) di Jennifer Lopez, è la volta di Kim Kardashian!

La nota imprenditrice, mamma di 3 figli, è sempre stata molto divisiva e anche quest’anno (così come accaduto in passato) ha attirato l’attenzione su di sé con un look davvero particolare e che non passa sicuramente inosservato.

Questo uno dei tanti video che circolano in rete durante la sfilata di Kim Kardashian sul red carpet del Met Gala 2024.

Nel dettaglio Kim Kardashian ha vestito una creazione Maison Margiela Artisanal by John Galliano. Un look ricco di dettagli che sembra rimandare, come ricorda anche Vanity Fair, alla favola della Bella Addormentata.

Il noto volto del mondo dei social portato con sé un cardigan di cashmare intorno alle spalle. Osservandolo alcuni hanno notato l’effetto “infeltrito”. A impreziosire il tutto un corsetto d’argento antico strettissimo in vita. Per quanto riguarda la sopragonna dell’abito è di metallo argentato lavorato, ma porta con sé dei dettagli particolari tra pizzi, fiori e foglie. Insomma un abito davvero molto particolare, ricco di brillanti.

Per quanto si trasse dunque di un look vistoso, Kim Kardashian ha deciso di mantenere un minimal sul resto. Così come l’acconciatura. Una semplice treccia sciolta lungo la schiena. La scelta stilistica (esattamente come avvenuto in altre occasioni) ha fatto molto discutere il pubblico, tra chi ha apprezzato e chi, invece, ha rivolto delle aspre critiche.

Ma c’è un motivo che ha portato a questa scelta. Kim Kardashian ha raccontato di essersi ispirata a una notte “selvaggia” della sua vita: “La mattina ho preso un maglione del mio ragazzo, me lo sono messa addosso e sono corsa al lavoro. I miei capelli erano tutti arruffati”. Quindi il richiamo è proprio legato a quella giornata. Sarà bastata come giustificazione a convincere il web?