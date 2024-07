Finito Temptation Island, Jenny Tony stanno ancora insieme o si sono lasciati? Vediamo perché hanno partecipato al programma, cosa è successo e che cosa hanno deciso di fare.

Perché Jenny e Tony partecipano a Temptation Island

Tra le coppie di Temptation Island 2024 c’è quella formata da Jenny e Tony. Lei ha 26 anni e lui 41 e abitano in Sicilia. A contattare la redazione è stata lei perché lui non le permette di vivere la sua vita come meglio crede. Molto dipende anche dal lavoro di lui, che fa il dj ed è costantemente in giro per questo. Secondo Jenny, sarebbe sempre circondato da ragazze. E su questo punto si è soffermata quando ha raccontato che nel momento in cui si sono conosciuti, 3 ragazze avevano le chiavi di casa sua.

Lui ha sempre detto che sono tutte bugie, che non è vero quello che dice. Anche di fronte a screen e foto, lui dice che gli è stato hackerato il telefono o che sono fotomontaggi.

Il percorso a Temptation Island

Nel loro percorso a Temptation Island, su Jenny e Tony vengono fuori scottanti verità. Appena arrivata lei viene a sapere che lui ha avuto una doppia vita fino a qualche anno fa. E ha ammesso che non porta la fidanzata con lui all’estero per poter fare quello che vuole quando lavora nelle discoteche.

Nel villaggio lui continua a dire di dover capire se rinunciare a questa vita fatta di divertimenti e belle donne e quindi stare con lei. Oppure lasciare lei e continuare a fare tutto questo.

Per Jenny le parole di Tony sono un colpo e grazie all’aiuto sia delle altre fidanzate che dei tentatori inizia a pensare a se stessa. Capisce di essere stata fatta passare per pazza per anni, che il fidanzato non le ha permesso di viversi la sua vita, vientandole anche di vestirsi come voleva. E piano piano inizia a prendere consapevolezze.

Jenny e Tony stanno ancora insieme?

Una volta finito Temptation Island, Jenny e Tony stanno ancora insieme o si sono lasciati? In attesa della puntata finale in cui ci sarà il falò di confronto e anche ciò che è accaduto loro un mese dopo la scelta, possiamo darvi qualche anticipazione.

Girano delle segnalazioni su di loro che ci fanno capire cosa è successo e com’è la loro relazione oggi. In particolare le segnalazioni riguardano Tony. Proprio di recente un utente ha segnalato a Deianira Marzano la presenza di lui in provincia di Catania. Secondo il testimone Tony si trovava a una festa in una villa privata, ma è stato vietato di fargli foto. Comunque era circondato da molte ragazze, ma Jenny non c’era.

A questo aggiungiamo che il giorno successivo è stato avvistato al mare in un lido in compagnia di una giovane ragazza. Anche in questo caso non si trattava della fidanzata.

LEGGI ANCHE: Lino e Alessia stanno ancora insieme dopo Temptation Island?

Da queste segnalazioni, quindi, al momento possiamo dire che Jenny e Tony di Temptation Island non stanno più insieme e quindi si sono lasciati. Attendiamo le puntate del docu-reality per l’ufficialità.