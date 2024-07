Dopo la fine di Temptation Island, Jenny ha confermato di aver rivisto qualcuno in assenza di Tony. La reazione del fidanzato non si è fatta attendere.

Ecco chi ha rivisto Jenny dopo Temptation Island

Al termine di Temptation Island cosa è successo tra Jenny e Tony? Stanno ancora insieme dopo il falò di confronto o si sono separati? A rivelarcelo sono stati proprio i protagonisti della trasmissione, che nel video del “mese dopo” hanno raccontato cosa è successo.

E la sorpresa è che Jenny e Tony sono ancora una coppia. Si sono mostrati insieme nel filmato e hanno raccontato che tra loro tutto procede nel migliore dei modi. Insomma, nonostante ci siamo delle questioni da sistemare ancora, entrambi stanno facendo ammenda e stanno risolvendo gli errori passati. Uno su tutti la gelosia di Tony verso la sua fidanzata. A Temptation Island questo lato era emerso, così come il fatto che Jenny non fosse così libera di poter vivere al meglio la sua vita, al di là della relazione.

Adesso però le cose sono cambiate a un mese dalla fine di Temptation Island: “Io sono libera di esprimermi e vestirmi come mi va, lui non parla. Sono andata a trovare le mie amiche e ho prenotato un viaggio con loro”, ha esordito Jenny sorprendendo Tony che ha detto di non esserne a conoscenza ma al contempo si è detto tranquillo.

Successivamente Jenny ha anche raccontato di aver fatto un viaggio subito dopo Temptation Island e di essere andata a trovare una delle fidanzate.

“Mi sento felice. Dopo il programma mi sento cambiata e rinata. Qualche settimana fa sono stata a trovare Martina. Ho fatto un biglietto e sono andata da lei. Le ho presentato mio padre e lei la sua famiglia. Siamo andate a fare shopping, abbiamo fatto serata, siamo andati a ballare con i fratelli e amici di questi ultimi”, ha raccontato ancora Jenny. Ancora una volta scherzoso Tony ha ribattuto: “Sono gli amici dei fratelli che mi preoccupano”.

Questa è stata la reazione da parte di Tony, che si è detto comunque molto innamorato e felice di stare accanto a Jenny. Le cose però sembrano andare bene tra i due, per fortuna!