1 I chili persi da Jeremias Rodriguez

Dopo aver minacciato più volte di abbandonare l’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez nella scorsa puntata ha deciso di ritirarsi (a seguito del responso del televoto che l’ha spedito a Playa Sgamada) e fare ritorno dalla sua fidanzata e dai suoi cari. Sebbene tutti abbiano provato a convincerlo a proseguire, il naufrago è parso irremovibile.

Tornato in Italia ha avuto modo di rivedere la sua fidanzata (qui il momento emozionante dell’incontro) e riprendere in mano la sua vita di tutti i giorni. Tra le storie Instagram Jeremias Rodriguez ha postato una foto che mostra il suo corpo prima della sua partenza per l’Honduras. Come da lui stesso scritto aveva ben 15 chili in più…

La storia Instagram di Jeremias Rodriguez – foto prima dell’Isola dei Famosi

Nel corso della sua permanenza a L’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez ha perso peso a vista d’occhio, come mostrato anche da queste immagini. Ecco dunque il confronto del suo fisico dopo i famosi 15 kg di cui parlava nella storia pubblicata sul suo account Instagram…

Le foto di Jeremias Rodriguez durante l’Isola

Insomma Jeremias Rodriguez è cambiato tanto nel corso di questa avventura a L’Isola dei Famosi e ora spera di poter recuperare pian piano il suo peso forma. Intanto a commentare il suo abbandono al reality è stata sua sorella Cecilia. Andiamo a leggere le sue parole…