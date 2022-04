1 La fidanzata di Jeremias Rodriguez gelosa di Roberta Morise?

Sono trascorse soltanto due settimane da quando è partita ufficialmente la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Come sappiamo quest’anno a far pare del cast c’è anche Jeremias Rodriguez, che gareggia insieme a suo padre Gustavo. Attualmente i due sono ancora una coppia, ma non è escluso che nelle prossime settimane vengano separati per giocare come concorrenti singoli. Nel mentre in questi giorni il pubblico sta facendo la conoscenza anche di Deborah Togni, attuale fidanzata di Jeremias. Soltanto nel corso dell’ultima puntata i due sono stati protagonisti di un bellissimo momento, durante il quale il fratello di Belen ha fatto una bellissima dichiarazione d’amore alla sua compagna. Tuttavia adesso è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web.

Alcune ore fa infatti Lory Del Santo ha fatto notare come secondo lei Roberta Morise avrebbe un interesse proprio per Jeremias Rodriguez. Stando alle parole della showgirl, che si è confidata col fratello di Belen, l’ex volto de L’Eredità sarebbe affascinata dal naufrago, che tuttavia dal suo canto ha ammesso di non aver notato alcun comportamento sospetto. Adesso però a sganciare un’altra bomba è stata Deianira Marzano. Secondo la nota blogger partenopea infatti pare che a essere infastidita dai comportamenti di Roberta sia nientemeno che Deborah Togni, fidanzata di Rodriguez. Questo quanto si legge in merito:

“Parrebbe che la fidanzata di Jeremias sia molto infastidita per gli atteggiamenti di Roberta Morise verso il fidanzato (fratello di Belen). Più che infastidita, in studio, è nera. Ma Jeremias ha fatto sapere che non pensa di striscio a Roberta”.

Naturalmente al momento si tratta soltanto di indiscrezioni. Come se non bastasse lo stesso Jeremias Rodriguez ha affermato che qualora dovesse notare comportamenti equivoci da parte di Roberta Morise o da qualsiasi altra naufraga si allontanerebbe immediatamente, essendo innamorato di Deborah Togni. Nel mentre solo qualche giorno fa a svelare un retroscena su Jeremias è stata Vladimir Luxuria. Andiamo a rivedere le dichiarazioni dell’opinionista de L’Isola dei Famosi 16.