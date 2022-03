Jeremias Rodriguez scopre in diretta a L'Isola dei Famosi che l'Italia non sarà ai Mondiali 2022: la sua reazione.

La reazione di Jeremias Rodriguez

Uno dei protagonisti assoluti de L’Isola dei Famosi 16 è senza dubbio Jeremias Rodriguez. Come sappiamo infatti quest’anno il fratello di Belen ha deciso di partecipare nuovamente al reality show, stavolta in compagnia di suo padre Gustavo. In questi primi giorni di gioco così i due hanno iniziato a rapportarsi col resto del gruppo, e senza dubbio nel corso delle prossime settimane ne vedremo di belle. Solo ieri sera su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del programma, e proprio nel corso della diretta è accaduto qualcosa che non è passato inosservato sui social e che sta facendo divertire gli utenti.

Come in molti sapranno sempre ieri sera si è tenuta la partita per la qualificazione ai Mondiali 2022 e a scendere in campo è stata proprio la Nazionale italiana, che si è scontrata contro la Macedonia. Tuttavia le cose per gli Azzurri non sono andate come sperato, e per la seconda volta di fila il nostro paese non gareggerà al campionato calcistico, che quest’anno si terrà in Qatar.

Nel mentre proprio nel corso della diretta de L’Isola dei Famosi 16, Jeremias Rodriguez ha scoperto che l’Italia non parteciperà ai Mondiali 2022 e la sua reazione non è passata inosservata. Mentre era in collegamento con Ilary Blasi per fare la sua nomination, il fratello di Belen ha sentito la voce fuoricampo di Nicola Savino, che annunciava la sconfitta della Nazionale. A quel punto Jeremias è rimasto sbigottito per la notizia e la sua espressione ha fatto sorridere il web. Questo il video del momento:

Nel mentre il web si chiede cosa accadrà nel corso delle prossime settimane per Jeremias e suo padre Gustavo a L’Isola dei Famosi 16. I due riusciranno ad arrivare in finale e a vincere il reality? Non resta che attendere per scoprirlo.

