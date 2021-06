1 Spunta l’audio di Jessica Antonini

Nei giorni scorsi sul nuovo numero di Nuovo TV sono spuntate delle insinuazioni di Jessica Antonini, che in esclusiva ha spiegato perché ha deciso di interrompere la relazione con Davide Lorusso. I due si sono conosciuti nel contesto di Uomini e Donne e l’ex tronista fin da subito è rimasta molto colpita dal corteggiatore, tanto da sceglierlo.

Le cose, però, a distanza di alcuni mesi sembrano essere naufragate e Jessica Antonini proprio al settimanale di Riccardo Signoretti ha dichiarato di aver sospettato di Davide, parlando della presunta omosessualità del ragazzo. Questo il trafiletto riportato su Instagram dal direttore della rivista:

«‘Ho chiuso con Davide, lui non lo sa, ma è gay’. Clamorose rivelazioni di Jessica Antonini. La ex tronista di Uomini e donne per la prima volta rompe il silenzio e rivela come e perché è finita la relazione con Davide Lorusso, il corteggiatore che aveva scelto negli studi di Maria De Filippi. Un racconto da non perdere, in edicola sul prossimo numero di NUOVO».

Jessica ha tentato di difendersi e spiegare che le sue parole, in realtà, sarebbero state travisate e ha consigliato di leggere per bene l’intervista prima di sentenziare. Adesso però Riccardo Signoretti ha deciso di intervenire nuovamente e riportare l’audio di quell’intervista, in cui Jessica Antonini dice quanto segue: «Perché secondo me Davide dentro di lui è gay. Non lo sa e non lo capirà adesso. Ho provato a rassicurarlo e dirgli che, se così fosse, non ci vedrei niente di male anche perché tutti quelli che mi stanno intorno sono gay. Però ecco.. sì. Ho detto che questa cosa mi ha messo tanto in difficoltà perché comunque io mi faccio i km…».

Come replicherà stavolta Jessica Antonini? Già subito dopo l’intervista aveva detto la sua sui social…