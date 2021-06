Jessica Antonini spiega perché pensa che il suo ex Davide sia gay

Nelle ultime ore a finire al centro della polemica è stata Jessica Antonini. Come è ormai ben noto, l’ex tronista ha annunciato la separazione da Davide Lorusso, facendo determinate accuse al suo ex. L’influencer ha anche pubblicato sui social screen di chat che vedono l’ex corteggiatore parlare con altre donne. Ma non solo. A breve uscirà infatti il prossimo numero del settimanale Nuovo e sulla rivista ci sarà un’esclusiva intervista a Jessica, durante la quale darà nuovamente la sua versione dei fatti. Alcune ore fa però Riccardo Signoretti, direttore del magazine, ha pubblicato un’anteprima di quello che leggeremo, e in copertina si vede proprio la Antonini accusare Davide di essere gay! Questo quanto riporta Signoretti:

“‘Ho chiuso con Davide, lui non lo sa, ma è gay’. Clamorose rivelazioni di Jessica Antonini. La ex tronista di Uomini e donne per la prima volta rompe il silenzio e rivela come e perché è finita la relazione con Davide Lorusso, il corteggiatore che aveva scelto negli studi di Maria De Filippi. Un racconto da non perdere, in edicola sul prossimo numero di NUOVO”.

A quel punto in molti hanno iniziato ad attaccare duramente Jessica Antonini. Così a seguito delle critiche l’ex tronista è stata costretta ad intervenire, e con una serie di storie su Instagram ha spiegato perché pensa che Davide Lorusso sia gay. Queste le sue dichiarazioni:

“Si sa che i giornali devono fare sempre il titolo a effetto. E appena vista la copertina mi sono sbrigata a sentire chi di dovere. Non ho mai chiesto di scrivere così e soprattutto in copertina. Mi è stato risposto che dentro è tutto spiegato. Me lo auguro. Specifico di essermi sentita con Riccardo Signoretti e lo ringrazio per avermi tranquillizzata. Leggete la rivista, ho semplicemente raccontato la mia esperienza, parlando del prima della separazione. Ho raccontato che non c’erano problemi tra di noi se non che io sentivo questa persona sempre molto fredda anche dal punto di vista dell’intimità. Nessuno ha accusato nessuno, è un mio pensiero. Può darsi gli piaccia un altro tipo di donna, tutto può essere, io mi sono fatta la mia idea. Ma non è diffamatoria”.