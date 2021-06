Solo alcuni mesi fa come ricorderemo Jessica Antonini dopo poche settimane da tronista decise di lasciare Uomini e Donne con Davide Lorusso, iniziando con lui una relazione. Nonostante sembrasse che tutto stesse procedendo nel migliore dei modi, da qualche settimana i due si sono allontanati e a quel punto in molti hanno parlato di crisi. Poche ore fa è così arrivata la conferma definitiva: Jessica e Davide si sono ufficialmente lasciati! Nel corso di una lunga intervista per il magazine di Uomini e Donne così l’ex tronista ha mosso delle precise accuse al suo ex fidanzato, facendo delle rivelazioni inedite. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Ho perso la testa per Davide e non ho mai voluto credere neppure a chi mi mandava segnalazioni o cercava di avvisarmi di come lui fosse fatto. Alcune ragazze mi avevano messo in guardia che, prima o poi, sarei stata lasciata o con un biglietto o senza nemmeno una parola. Oggi mi rendo conto di aver sbagliato. Per cinque mesi Davide non è mai voluto venire a casa mia: mi diceva che non riusciva a gestire il suo corso di doppiaggio a distanza, nonostante le lezioni fossero online, e così andavo io da lui. C’erano dei problemi anche nella nostra intimità. Ho sempre rispettato le insicurezze altrui ed ero convinta servisse solo un po’ di pazienza. Non voglio aver alcun contatto con lui. Ascoltare mio figlio dispiacersi per l’assenza improvvisa di Davide, dopo tante promesse, è stato troppo doloroso.”