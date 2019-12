1 In una lunga intervista Jessica Battistello ha commentato il percorso di Alessandro Zarino a Uomini e Donne, lanciando una provocazione all’ex tronista

Sono ormai passati diversi mesi da quando il pubblico di Canale 5 ha fatto la conoscenza di Jessica Battistello. Come ben ricorderemo, la consulente ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, in compagnia del suo fidanzato Andrea Filomena. Tuttavia all’interno del villaggio delle fidanzate, proprio Jessica ha fatto la conoscenza di Alessandro Zarino, all’epoca tentatore del reality. Tra i due sembrava ci fosse un particolare feeling, che ciò nonostante non è proseguito una volta terminato il programma. A quel punto il bel modello partenopeo è salito sul trono di Uomini e Donne, e solo da qualche settimana ha iniziato la sua storia con Veronica Burchiello. Nel mentre la Battistello ha commentato il percorso di Alessandro al dating show, lanciando anche una provocazione. Leggiamo le sue dichiarazioni in merito.

Non è stato semplice il percorso di Jessica Battistello e Andrea Filomena a Temptation Island. Fin dal primo momento sono infatti emersi i numerosi problemi di coppia, che hanno allontanato ancora di più i due. Nel mentre, all’interno del suo villaggio, Jessica si è avvicinata a Alessandro Zarino, col quale sembrava stesse per scoppiare una passione senza freni. Giunti al falò di confronto, la coppia ha deciso di mettere un punto alla loro relazione, così la Battistello è tornata da Zarino, iniziando una conoscenza col bel tentatore. Tuttavia le cose tra i due non sono andate come sperato, e così dopo un lungo periodo di riflessione, Jessica ha deciso di riprovarci con Andrea, per dare una nuova chance al loro amore.

Nel frattempo Alessandro Zarino ha voltato pagina, iniziando un percorso da tronista a Uomini e Donne. Adesso proprio Jessica Battistello ha commentato il percorso del modello all’interno del dating show, lanciando però anche una piccola provocazione. Ecco cosa ha dichiarato.