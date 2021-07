1 Il rimpianto di Jessica Mascheroni

Una delle coppie più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island è stata senza dubbio quella formata da Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. I due come sappiamo dopo 4 anni di relazione hanno deciso di mettere un punto alla loro storia, dopo i numerosi problemi emersi. All’interno dei villaggi infatti entrambi si sono avvicinati ai single Carlotta Adacher e Davide Basolo, ma quando le cose tra quest’ultimo e Jessica si sono spinte oltre, Alessandro ha deciso di chiedere un falò di confronto anticipato. Nel corso del faccia a faccia la coppia ha così deciso di mettere un punto alla relazione, ed entrambi hanno lasciato Temptation da soli, con la voglia però di proseguire la conoscenza con i rispettivi tentatori.

Adesso proprio la Mascheroni ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne, durante la quale ha naturalmente parlato del suo ex compagno. Nel corso della chiacchierata Jessica ha ammesso che senza la partecipazione a Temptation lei e Alessandro non avrebbero avuto la forza di concludere una storia che ormai si era consumata tempo fa. In seguito ha speso bellissime parole per Autera, affermando di volergli ancora molto bene, nonostante tutto, e che si sentirà per sempre legata a lui. A oggi i due sono rimasti in buoni rapporti, così come anche le loro famiglie.

Tuttavia Jessica Mascheroni ha svelato di avere un unico rimpianto: quello di non essere riuscita a essere sé stessa durante il falò don Alessandro. Autera infatti l’ha subito attaccata e lei non è riuscita a replicare alle accuse come avrebbe voluto. Tuttavia è felice di aver partecipato a Temptation Island, che per lei è un punto di partenza.

Ma come proseguono oggi le cose tra Jessica e Davide? Andiamo a scoprire cosa è accaduto.