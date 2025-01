A seguito di quanto accaduto con Helena Prestes, ieri sera Jessica Morlacchi ha deciso di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello. In queste ore però è spuntato un retroscena risalente ai minuti successivi all’uscita di scena della cantante.

Il retroscena su Jessica Morlacchi

Fuoco e fiamme ieri sera al Grande Fratello. Nel corso della serata infatti si è parlato a lungo della violenta lite nata tra Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi ed Helena Prestes. Per le tre gieffine, che hanno oltrepassato il limite, sono arrivati dei duri rimproveri e non è mancato anche un severo provvedimento disciplinare. Gli autori hanno infatti deciso di spedire le concorrenti direttamente in nomination, per affrontare il giudizio del pubblico. A quel punto però a trovarsi in disaccordo con questa decisione è stata proprio Jessica che così ha annunciato il suo abbandono dal gioco.

La cantante, non ritenendo di essere sullo stesso piano di Helena, ha preferito infatti ritirarsi e ha così ufficialmente lasciato la casa una volta per tutte. In queste ore intanto sui social è spuntato un retroscena che coinvolge l’ex gieffina e che risale ai minuti successivi alla sua uscita di scena dal programma. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a una segnalazione che ha riportato Deianira Marzano, ieri sera Jessica Morlacchi dopo aver abbandonato il Grande Fratello sarebbe dovuta arrivare in studio. Tuttavia pare che la cantante si sia rifiutata e che abbia chiesto di poter tornare direttamente a casa sua. Ma non solo. Stando a quanto si legge sembrerebbe anche che Jessica abbia intenzione di rivolgersi al suo avvocato, per capire il da farsi.

Naturalmente vi invitiamo a prendere questo gossip con le pinze. Attualmente infatti la Morlacchi non ha ancora rotto il silenzio dopo l’addio al Grande Fratello e non è chiaro dunque cosa sia accaduto in realtà dopo la sua uscita dalla casa. Di certo però nelle ore a venire la cantante farà ritorno sui social e avrà modo di parlare di quanto successo.