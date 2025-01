Tornata nella Casa del Grande Fratello dopo il televoto del ripescaggio, Jessica Morlacchi ha un conto in sospeso con Luca Calvani e sono volate grandi accuse da quando i due hanno litigato. E adesso la gieffina, in confidenza con Pamela e Ilaria, ha fatto delle rivelazioni davvero sconvolgenti, scottanti e intime sul loro coinquilino. Ecco le sue parole.

Le scottanti rivelazioni di Jessica Morlacchi sugli atteggiamenti di Luca Calvani

Prima che Jessica Morlacchi si ritirasse dal Grande Fratello a seguito dell’acceso litigio con Helena, aveva già rotto un profondo rapporto di amicizia con Luca Calvani. Su questa storia sono venute fuori varie speculazioni con accuse recirpoche. Lei infatti ha detto di aver visto gesti ambigui da parte di lui, che andrebbero oltre l’amicizia.

Adesso Jessica Morlacchi è rientrata in Casa come concorrente, dopo il ripescaggio avvenuto attraverso un televoto. Insieme a lei sono rientrati anche Iago, Helena ed Eva. E adesso che è di nuovo in gioco, la “guerra” con Calvani sta continuando. A tal proposito, la Morlacchi ha fatto a Pamela e Ilaria una rivelazione davvero scottante e con informazioni intime riguardo Luca Calvani.

Senza ovviamente essere troppo esplicita, Jessica ha detto che Luca una volta, sotto le coperte, le avrebbe mostrato la sua intimità e si sarebbe anche avvicinato molto fisicamente a lei indossando solo i boxer. Pamela e Ilaria hanno ascoltato sconvolte, come si vede nel video qui sotto.

Sul web alcuni hanno fatto notare che il Grande Fratello avrebbe censurato, togliendo la diretta su di loro e mostrando un’altra parte della Casa. Non sappiamo se la censura sia arrivata per via del contenuto troppo spinto. In tal caso, magari l’argomento sarà affrontato nella puntata del reality in onda lunedì 27 gennaio.