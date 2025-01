Un successo quasi inaspettato quello che sta avendo Stefano De Martino con la conduzione di Affari Tuoi. Non perché non sia capace, anzi, ma perché non è facile prendere l’eredità di Amadeus, amatissimo dal pubblico. E così il conduttore (ed ex ballerino) ha risposto a chi lo critica per il suo lavoro.

La replica di Stefano De Martino alle critiche per la sua conduzione di Affari Tuoi

Quando Amadeus annunciò il suo addio alla Rai, oltre alla scelta di un nuovo conduttore per Sanremo, c’era soprattutto da trovare un nuovo conduttore per il prime time di Rai1 per tutta la stagione televisiva. Amadeus aveva riportato al grande successo Affari Tuoi e trovare il suo sostituto non era per niente facile.

La Rai optò per Stefano De Martino e subito non mancarano le critiche. Il pregiudizio fu tanto sin da subito. Ma le puntate di prove convinsero i vertici Rai a tenere l’ex ballerino alla conduzione del prime time di Rai1. E mai fu più giusta questa scelta.

LEGGI ANCHE: Amadeus verso la giuria del Serale di Amici 24

Nonostante tutti gli attacchi e le critiche preventive, Stefano De Martino ogni sera tiene incollati davanti alla TV milioni di telespettatori. Ed è riuscito anche a battere il record di Amadeus incassando ben 7 milioni di telespettatori con il 32,3% di share. Così, intervistato da TV Sorrisi e canzoni, il conduttore campano ha commentato il successo ottenuto. E ha voluto replicare anche alle critiche:

“È una conduzione personale. Ognuno se la mette addosso, questa è la vera magia del quotidiano. Ogni giorno hai la possibilità di raddrizzare un po’ il tiro rispetto al tuo potenziale, al tuo limite, ai tuoi pregi e ai tuoi difetti. E piano piano quella giacca ti calza a pennello. Le critiche? Sono severo con me stesso. Quelle che mi faccio da solo sono più feroci”.

Da martedì 28 gennaio De Martino tornerà anche al timone di Stasera tutto è possibile, in prima serata su Rai2. Nel game show saranno coinvolti vari personaggi del mondo dello spettacolo ed è confermato tutto il cast fisso presente anche nelle scorse edizioni.