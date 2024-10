Secondo una segnalazione spuntata in rete, Jessica Morlacchi scriveva a un ex tronista prima di entrare al Grande Fratello

Stando a una segnalazione emersa in queste ore, pare che Jessica Morlacchi, prima di varcare la porta rossa del Grande Fratello, scrivesse dei messaggi a un celebre ex tronista di Uomini e Donne.

La segnalazione su Jessica Morlacchi

Sono trascorse più di due settimane dalla partenza del Grande Fratello ma all’interno della casa alcuni dei concorrenti si sono già messi in gioco finendo così al centro dell’attenzione. Tra questi c’è sicuramente anche Jessica Morlacchi, che nelle ultime puntate è stata una delle protagoniste assolute del reality show. In particolare la cantante ha fatto discutere per via di alcuni accesi scontri con Yulia Bruschi, dopo che la modella si è avvicinata a Giglio. Sia in diretta che nel post puntata, le due gieffine se ne sono dette di ogni e ancora oggi tra loro non sembrerebbe esserci stato un chiarimento.

Nel mentre in queste ore è arrivata una segnalazione che non è sfuggita agli occhi attenti del web e che coinvolge proprio la Morlacchi. Ma andiamo a scoprire di cosa si tratta. Stando a quanto ha riportato Amedeo Venza, sembrerebbe che Jessica, prima di varcare la porta rossa del Grande Fratello, scrivesse a un celebre ex tronista di Uomini e Donne. Pare però, sempre secondo l’esperto di gossip, che questi messaggi sarebbero stati cancellati prima del suo ingesso in casa.

Ma non è ancora finita. Venza infatti ha anche riportato le iniziali del presunto tronista (ed ex gieffino) che avrebbe attirato l’attenzione di Jessica Morlacchi: L.S. A quel punto il web ha ipotizzato che si potesse trattare di Luca Salatino, che come sappiamo ha preso parte sia a Uomini e Donne che al Grande Fratello.

Precisiamo tuttavia che a oggi si tratta solo di indiscrezioni e vi invitiamo a prendere i gossip con le pinze. Non ci sono infatti prove che confermerebbero i pettegolezzi, che al momento dunque sono destinati a rimanere tali.