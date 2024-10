Ieri nel corso della quarta puntata di Temptation Island, Titty dopo aver visto altri video del suo fidanzato Antonio, ormai sempre più vicino alla single Saretta, ha lanciato il suo anello di fidanzamento nel falò. Ma vi siete chiesti perché il fuoco ha generato una fiamma verde?

Perché il fuoco è diventato verde a Temptation Island

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island, andata in onda su Canale 5 ieri sera, non sono mancati i colpi di scena. Tra i protagonisti della serata ci sono nuovamente stati Titty e Antonio, che ormai stanno facendo appassionare il pubblico con il loro viaggio nei sentimenti. Come abbiamo visto, il concorrente del reality show è sempre più vicino alla single Saretta e così Titty ha ricevuto diversi filmati del suo compagno mentre flirta con la tentatrice. A un tratto però, nel corso del falò delle fidanzate, è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta. Dopo l’ennesimo video di Antonio, Titty ha deciso di togliersi l’anello di fidanzamento e di gettarlo nel fuoco, affermando contemporaneamente:

“Cosa rappresenta per me questo anello oggi? Prima rappresentava tutto. Te lo dico e tremo Filippo, ma per me non ha più senso. Per me questo anello può morire insieme a lui. Ha lo stesso senso del legno nel fuoco. Non mi fa più effetto, basta”.

Il pubblico, rimasto sconvolto dal gesto, ha però notato un dettaglio che in queste ore sta facendo discutere il web. Nel momento esatto in cui Titty ha gettato l’anello nel falò, il fuoco è improvvisamente diventato verde e l’accaduto ovviamente non è passato inosservato. Ma perché la fiamma del falò di Temptation Island ha cambiato colore? La risposta potrebbe essere semplice. Si tratterebbe infatti di una semplice reazione chimica, generata dal materiale dell’anello, probabilmente ottone o rame.

il fuoco che diventa verde e il linguaggio incomprensibile di titty che sembra lanciare una maledizione sei la strega pic.twitter.com/3BPdtttFJM — sasi🪁 (@p0liedrico) October 1, 2024

Più volte infatti Titty ha raccontato come il suo anello di fidanzamento non fosse un vero gioiello, bensì un oggetto di bigiotteria. Di conseguenza la bassa lega del metallo a contatto col fuoco potrebbe aver generato la fiamma verde che sta facendo discutere il web. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate e come terminerà il viaggio nei sentimenti della coppia? Non resta che attendere per scoprirlo.