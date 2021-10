Jessica riceve un aereo da un misterioso spasimante: il messaggio in codice

1 Arriva un aereo per Jessica Selassié

Nel pomeriggio di oggi al Grande Fratello Vip 6 è arrivata una sorpresa per una delle principesse Selassié: Jessica. In particolare è arrivato un aereo con un messaggio, come ormai accade da anni. Ed è stato proprio il profilo Twitter del reality show a pubblicare il questo momento.

Il messaggio recita: “Jess sei stupenda. Scrivimi Dr. G”. Il tutto con la presenza di due cuoricini. Ecco il video di quando Jessica e gli inquilini hanno visto l’aereo:

Tutti si sono subito chiesti chi sia questo Dr. G e quindi cosa non ha detto la principessa agli altri coinquilini. Notiamo, però, che la prima delle sorelle ad essersi accorta dell’aereo è stata Lulù. E proprio per chiamare la sorella ha detto: “Dr. Giulio”.

Che quindi questo sconosciuto si chiami Giulio? Ma è davvero un dottore o si tratta di uno pseudonimo per non farsi riconoscere dal pubblico? Gli altri concorrenti sono molto curiosi e sicuramente nelle prossime ore, ma anche nei prossimi giorni, cercheranno di indagare. Jessica Selassié rivelerà qualcosa?

Intanto alcuni utenti si ricordano qualcosa che potrebbe essere legato a questo messaggio…