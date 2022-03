1 Gli aerei per Jessica e Barù dai fan dei Jerù

Quest’oggi, a poche ore dalla semifinale del Grande Fratello Vip 6 i concorrenti hanno ricevuto diversi aerei, due di essi indirizzati a Jessica Selassié e Barù, da parte dei loro supporter. I fan dei Jerù gli hanno riservato dei messaggi ben precisi, specie dopo la distanza che si è creata tra loro. Un modo come un altro per tentare di riavvicinarli. Ma così a quanto pare non è stato. Le reazioni, infatti, sono state piuttosto particolari.

Partiamo per ordine con il dire che ieri sera Barù è tornato a parlare con Jessica Selassié. Tra loro c’è stato un confronto che ha portato a un nulla di fatto (come vedremo in seguito), tanto che la Princess sembra esserci rimasta male, andando così in confusione e oggi ha avuto modo di avere un parere anche dagli altri concorrenti.

Ma non solo. Perché stamattina i gieffini sono tornati a parlarne in giardino, ma anche in questa occasione Jessica e Barù non sembrano aver trovato un punto d’incontro. Nemmeno a dirlo, poco, sono arrivati due aerei dai loro fan. Le frasi scelte per l’occasione sono: “B FIDATI DI J ❤️ NOI SAPPIAMO #JERÙ” e “J & B ❤️ THEY TRY 2 SPLIT U ❤️ TRUST URSELF”: (QUI IL PRIMO VIDEO e QUI IL SECONDO VIDEO)

Letti i messaggi in entrambe le occasioni Jessica Selassié ha ringraziato tutti per il pensiero e ha detto: “Purtroppo non si fida di me”, lasciando intendere quindi come Barù ormai l’abbia messa in dubbio. A riguardo l’esperto di food ha ribattuto con un sacastico: “Scusami di tutto, mi serviva un segnale”. Dopo queste parole la Princess ha mostrato la sua delusione e ringraziando ancora i fan per il messaggio ha proseguito: “Per fortuna qualcuno si è accorto che sono vera”.

Dopo l’altro aereo, invece, sempre Jessica Selassié ha commentato: “Quanto amore per questi Jerù. Grazie ai fan dei Jerù. Vorrei dirvelo, ma non esistono più”. Che succederà ora tra lei e Barù? Intanto come dicevamo questa mattina i due hanno avuto una conversazione…